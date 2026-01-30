Прямих домовленостей не було: Зеленський про енергетичне перемир’я з РФ

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами заявив, що якщо Росія не битиме по українській енергетиці, Україна відповідатиме дзеркально. Втім, цитує його Укрінформ, прямих домовленостей про перемир’я в енергетиці не було.

Зеленський про енергетичне перемир’я

Коментуючи встановлення енергетичного перемир’я на найближчий тиждень, Зеленський зазначив, що це питання ініціювалося під час переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня американською стороною.

Якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почули ми, то ми напевно будемо мати якийсь результат і зможемо його оцінити. Тут немає ніяких секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було.

Він зауважив, що ідея енергетичного перемир’я належить американській стороні й особисто президенту Дональду Трампу. Зеленський вважає, що це можливість, а не домовленість.

— А буде це працювати або не буде і що буде працювати, – я не можу вам поки що сказати, — додав глава держави.

Так само немає жодних домовленостей про припинення вогню, проте Україна дотримуватиметься “дзеркального ставлення щодо таких кроків”.

— Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, генерувальній або будь-якій, ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме США.

Нагадаємо, що у зв’язку з інтенсивними ударами Росії по Україні влада ввела надзвичайний стан в енергетиці. Ми пояснювали, що це означає для громадян та бізнесу.

