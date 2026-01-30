Зеленський підтримав ініціативу Трампа щодо енергетичного перемир’я на час морозів

Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу очільника Штатів Дональда Трампа стосовно припинення російських обстрілів України під час сильних морозів — деталі заяви читай в матеріалі.

Зеленський про енергетичне перемир’я та ініціативу Трампа

Раніше Трамп заявив, що домовився з Путіним щодо зупинки обстрілів України під час зимових холодів. Зеленський назвав нову заяву лідера США важливою.

Енергетика — це основа життя, й ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп, — додав Зеленський у своєму повідомленні.

Читати на тему Надзвичайний стан в енергетиці України: що це означає для громадян та бізнесу Володимир Зеленський анонсував надзвичайний стан в енергетиці України.

Він додав, що під час зустрічі команд в ОАЕ також говорили про тимчасове перемир’я. Українська команда розраховує на те, що ці домовленості будуть дотримуватися, а кроки, що сприяють деескалації, допоможуть рухати сторони до закінчення війни.

Раніше ми писали, що варто мати із собою на час надзвичайної ситуації в енергетиці — читай в матеріалі, запаси яких речей варто зробити на кілька днів уперед.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!