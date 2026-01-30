Зеленский поддержал инициативу Трампа по энергетическому перемирию во время морозов

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу главы Штатов Дональда Трампа по прекращению российских обстрелов Украины во время сильных морозов — детали заявления читай в материале.

Зеленский об энергетическом перемирии и инициативе Трампа

Ранее Трамп заявил, что договорился с Путиным о прекращении обстрелов Украины во время зимних холодов. Зеленский назвал новое заявление лидера США важным.

Энергетика — это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, президент Трамп, — добавил Зеленский в своем сообщении.

Кроме того, он отметил, что во время встречи команд в ОАЭ также говорили о временном перемирии. Украинская команда рассчитывает на то, что эти договоренности будут придерживаться, а шаги, способствующие деэскалации, помогут двигать стороны к окончанию войны.

