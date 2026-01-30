Для тебя Война в Украине

Зеленский поддержал инициативу Трампа по энергетическому перемирию во время морозов

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 30 января 2026, 09:49 1 мин.
зеленский об энергетическом перемирии
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь