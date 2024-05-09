Тактика врага остается неизменной: обстреливают мирные города, убивают гражданских людей. С самого утра российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области.

Уже известно о погибших людях. Подробнее о взрывах в Никополе и последствиях обстрела, рассказываем далее.

Взрывы в Никополе: что известно про утренний обстрел

По сообщению председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, с самого утра россияне обстреляли Никополь.

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Попали в частные жилые дома.

В Никополе двое погибших и столько же пострадавших.

— Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями — мужчины 39 и 67 лет, — сообщил Лысак.

В результате вражеского обстрела в Никополе загорелся частный дом. Еще два — повреждены. Задело и пять многоквартирных домов. Побило магазин, два торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.

Взрывы в Никополе: фото

Взрывы в Никополе: россияне обстреляли город, известно о погибших / 6 Фотографий

Во время полномасштабной войны важно заботиться о своей безопасности. Пусть эти знания никогда тебе не пригодятся, но в другом материале можешь узнать, как спастись при обрушении дома из-за обстрела.

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