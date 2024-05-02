Под обстрелами на велосипеде! Как житель Часового Яра выезжал из города, который россияне пытаются взять в тиски

Ситуация в прифронтовых регионах остается напряженной. И несмотря ни на что, там все еще по разным причинам, остаются люди. Алексей — коренной житель города Часов Яр. Недавно мужчина решил все же покинуть город. Уезжал под обстрелами на велосипеде.

Историю Алексея и ситуацию в городе, который пытаются захватить россияне, рассказали Новости Донбасса специально для издания Громадське.

Выехал из Часового Яра на велосипеде

Мужчина рассказывает, что российские войска наступают, а звуки боев слышны все ближе. Артиллерия беспощадно обстреливает город. Алексей с семьей долго оставались в Часовом Яру.

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Я говорил давно, что уеду из города только если будет угроза оккупации. Сейчас она, судя по линии фронта и карте, велика, но будем надеяться, что ни Бог, ни ВСУ этого не допустят, — рассказывает мужчина.

Поездка была рискованной и заняла около двух часов. Велосипед был загружен личными вещами семьи, которые Алексей решил вывести из дома. Поэтому это существенно усложнило эвакуацию.

Мужчина вспоминает, что ему было страшно, ведь ситуация такова, что постоянно где-то прилетает. Когда ты едешь из одного конца города в другой, то есть большие риски попасть под обстрел.

Сейчас Алексей в Константиновке, он описывает прошедшую неделю в Часовом Яру как пребывание в аду. За это время в городе сгорело немало домов. Дом мужчины, как он говорит, чудом уцелел, ведь возле него горело все.

Около меня домов десять сгорело, их просто некому было тушить. И сейчас погода такая — все в дыму. Пожары. Даже видео есть с коптеров. Это ужас. Эта неделя была неделей ада, — делится Алексей.

Но несмотря на то, что выживать в Часовом Яру сейчас возможно только в подвалах или убежищах, там и по сей день живут около 700 жителей.

На вопрос почему они там остаются, мужчина отвечает, что одни боятся ехать в неизвестность, другие не хотят оставлять свои вещи и имущество. У каждого свои причины.

Эвакуации из Часового Яра

Выход из города остается открытым, и жители имеют возможность эвакуироваться. Алексей опровергает информацию, которая распространяется в российских медиа о том, что украинские войска якобы блокируют выезд из Часового Яра и называет это пропагандой оккупантов.

Он подчеркивает, что сейчас люди, которые остались без дома, активно выезжают из Часового Яра. С волонтерами также можно связаться, они заезжают в город, даже туда, где уже ездить нельзя.

Я выехал свободно. Никто мне не мешал, — добавляет Алексей.

О том, что количество желающих эвакуироваться увеличивается, говорит и начальник городской военной администрации Часов Яра, — Сергей Чаус. Он отмечает, что нарративы о невозможности эвакуации распространяют именно российские медиа. Цель одна — дезориентировать людей.

Однако Чаус опровергает эти нарративы, отмечая, что выезд из города и эвакуация не просто возможны, а они происходят ежедневно.

Он также подчеркивает, что в городе нет российских войск. Однако в Часовом Яру продолжаются активные и насыщенные боевые действия, поэтому сейчас там очень сложно.

Но несмотря на все трудности, в Часовом Яру продолжает действовать Пункт несокрушимости, регулярно доставляют питьевую воду, медикаменты и необходимые товары.

В городе обстрелы не утихают. Ежедневно, фактически каждый час что-то летит. Поэтому жителям очень сложно сейчас. Понемногу эвакуация продолжается. Вчера вывезли двух человек, и каждый день пытаемся одного, двух, трех человек вывезти из города, — говорит Чаус.

Ранее мы рассказывали историю 87-летнего волонтера, который имеет нарушение зрения, и несмотря на это плетет сетки для ВСУ.

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