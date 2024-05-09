Вибухи у Нікополі: росіяни обстріляли місто, відомо про загиблих

Тактика ворога залишається незмінною: обстрілюють мирні міста, вбивають цивільних людей. З самого ранку російські військові обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.
Вже відомо про загиблих людей. Детальніше про вибухи у Нікополі та наслідки обстрілу, розповідаємо далі.
За повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, з самого ранку росіяни обстріляли Нікополь.
Влучили у приватні житлові оселі та будинки.
У Нікополі двоє загиблих та стільки ж постраждалих.
У Нікополі двоє загиблих та стільки ж постраждалих.
— Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями — чоловіки 39 та 67 років, — повідомив Лисак.
Внаслідок ворожого обстрілу у Нікополі зайнялася приватна оселя. Ще дві — понівечені. Зачепило й пʼять багатоквартирних будинків. Побило магазин, два торговельні павільйони, господарські споруди та газогін.
Під час повномасштабної війни важливо дбати про свою безпеку. Нехай ці знання ніколи тобі не знадобляться, але в іншому матеріалі можеш дізнатися, як врятуватися під час обвалу будинку через обстріл.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.