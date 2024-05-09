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Вибухи у Нікополі: росіяни обстріляли місто, відомо про загиблих

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Травня 2024, 09:06
вибухи у Нікополі

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