Тактика ворога залишається незмінною: обстрілюють мирні міста, вбивають цивільних людей. З самого ранку російські військові обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

Вже відомо про загиблих людей. Детальніше про вибухи у Нікополі та наслідки обстрілу, розповідаємо далі.

Вибухи у Нікополі: що відомо про ранковий обстріл

За повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, з самого ранку росіяни обстріляли Нікополь.

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Влучили у приватні житлові оселі та будинки.

У Нікополі двоє загиблих та стільки ж постраждалих.

— Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями — чоловіки 39 та 67 років, — повідомив Лисак.

Внаслідок ворожого обстрілу у Нікополі зайнялася приватна оселя. Ще дві — понівечені. Зачепило й пʼять багатоквартирних будинків. Побило магазин, два торговельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Вибухи у Нікополі: фото

Вибухи у Нікополі: росіяни обстріляли місто, відомо про загиблих / 6 Фотографій

Під час повномасштабної війни важливо дбати про свою безпеку. Нехай ці знання ніколи тобі не знадобляться, але в іншому матеріалі можеш дізнатися, як врятуватися під час обвалу будинку через обстріл.

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