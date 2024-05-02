Розповіді

Під обстрілами на велосипеді! Як житель Часового Яру виїжджав з міста, яке росіяни намагаються взяти у лещата

Діана Просяник, редакторка сайту 02 Травня 2024, 16:00
Часів Яр
Фото: Pexels

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