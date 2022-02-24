Я за границей, как мне быть? Рекомендации МИД для украинцев, застрявших в других странах

Многие украинцы сейчас находятся за границей. Как и все мы, они надеялись на мир. Однако теперь не могут временно вернуться домой из-за высокого риска для гражданской авиации.

Что делать в таких ситуациях объяснил МИД, опубликовав четкие рекомендации для украинцев за рубежом.

Прежде всего важно оставаться в местах временного проживания и следить за дальнейшим развитием событий оттуда. Кроме того, нужно связаться с посольствами или консульствами Украины в стране вашего временного пребывания. Контакты и местонахождение можно найти на их официальных страницах. Еще одним важным шагом станет регистрация в электронной системе ДРУГ. И самое важное – сохраняйте спокойствие и веру в ВСУ.

Где бы вы ни находились, важно получать информацию только из проверенных источников. Читай список официальных государственных каналов.

Напомним, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Российские войска перешли к активным действиям. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве. Из-за прямого военного вторжения РФ на всей территории Украины вводится военное положение.