Я за кордоном, як мені бути? Рекомендації МЗС для українців, які застрягли в інших країнах

Багато українців зараз знаходяться за кордоном. Як і всі ми, вони сподівались на мир. Проте тепер не можуть тимчасово повернутись додому через високий ризик для цивільної авіації.
Що робити в такі ситуації пояснило МЗС, опублікувавши чіткі рекомендації для українців за кордоном.
Де б ви не знаходились, важливо отримувати інформацію лише з перевірених джерел. Читай перелік офіційних державних каналів.
Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.