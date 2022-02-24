Я за кордоном, як мені бути? Рекомендації МЗС для українців, які застрягли в інших країнах

Багато українців зараз знаходяться за кордоном. Як і всі ми, вони сподівались на мир. Проте тепер не можуть тимчасово повернутись додому через високий ризик для цивільної авіації.

Що робити в такі ситуації пояснило МЗС, опублікувавши чіткі рекомендації для українців за кордоном.

Перш за все, важливо залишатись в місцях тимчасового проживання та слідкувати за подальшим розвитком подій звідти. Окрім того, потрібно сконтактуватись з посольствами або консульствами України у країні вашого тимчасового перебування. Контакти та місцезнаходження можна знайти на їх офіційних сторінках. Ще одним важливим кроком стане реєстрація в електронній системі ДРУГ . І найважливіше – зберігайте спокій та віру в ЗСУ.

Де б ви не знаходились, важливо отримувати інформацію лише з перевірених джерел. Читай перелік офіційних державних каналів.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.