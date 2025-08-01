Гороскоп на 1 августа 2025: подготовили для тебя звезды

Все, наверное, слышали о том, что звезды предвещают судьбу. Поэтому многие верят в гороскопы и проверяют, что их ждет сегодня. Мы подготовили для тебя гороскоп на 1 августа 2025 для всех знаков зодиака.

Гороскоп на 1 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Сегодня многим знакам зодиака следует заглянуть внутрь себя и прислушаться к своим реальным желаниям.

Овнам следует набраться смелости для важных решений. Девы должны откровенно говорить о своих желаниях, а скорпионы должны найти силы преодолеть препятствия, которые уже давно мешают на пути.

Гороскоп на 1 августа 2025 года для Овна (21 марта – 19 апреля)

Если в последнее время вас беспокоили борьба за власть, эмоциональные связи и долги (буквальные или энергетические), в этот день вы можете стать готовыми к тому, чтобы их увидеть и разорвать раз и навсегда.

Будьте откровенны относительно того, за что вы держались из-за страха — пора отпустить. Завершение отношений иногда просто тихое решение перестать отдавать свою энергию, потому что это истощает тебя.

Гороскоп на 1 августа 2025 года для Тельца (21 апреля – 21 мая)

Телец, верность и глубина — это твои золотые ингредиенты, когда дело доходит до любых отношений. И именно сейчас ты можешь увидеть, что тебе не хватает в отношениях.

Гороскоп на 1 августа 2025 года для Близнецов (22 мая – 21 июня)

Близнецы, ваш ежедневный ритм, ваши привычки или то, как вы выглядели для других, больше не устойчивы. Пора разорвать связь с тем, что незаметно контролировало вас.

Убавьте темп, чтобы услышать, что пытаются сказать тело и инстинкты. В дискомфорте есть золото, но только если вы перестанете скользить по поверхности.

Гороскоп на 1 августа 2025 года для Раков (22 июня – 22 июля)

Рак, ты не стремишься к наслаждению, ты бессознательно стремишься к творческому катарсису. Сейчас твоя страсть, удовольствие и твой артистизм пытаются вернуться.

Самое время уединиться и заглянуть внутрь себя. Люби себя всем своим существом. Именно здесь скрывается твоя сила.

Гороскоп на 1 августа 2025 года для Львов (23 июля – 23 августа)

Лев, твой внешний мир может казаться стабильным. Однако твой внутренний мир дрожит.

Сегодняшний день предлагает тебе переосмыслить, что действительно значит дом, и кем ты становишься, когда никто не смотрит.

Гороскоп на 1 августа 2025 года для Девы (24 августа – 23 сентября)

Дева, живи так, будто ты даже не знаешь, что означает слово “цензура”. Ты можешь споткнуться, но твой голос придет туда, куда ему суждено.

Напиши о том, что ты действительно желаешь, выйди на подиум или прошепчи, если хочешь. Но произнеси это. Твои слова могут освободить тебя.

Гороскоп на 1 августа 2025 года для Весов (24 сентября – 23 октября)

Весы, вы стремитесь к безопасности, и вы можете лучше осознать, где вы жертвовали самооценкой ради стабильности, миром ради близости.

Пора пересмотреть свое отношение к ценностям, особенно относительно того, кому вы их отдаете. Будьте безжалостны к тому, что вы впускаете в свою энергетику. То, почему вы сейчас говорите “нет”, задает тон потому, что вы наконец-то готовы получить.

Гороскоп на 1 августа 2025 года для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Скорпион, ты сейчас в огне, и часть тебя знает, что это то место, где тебе предстоит быть.

Нужно что-то преодолеть: страх, больше не подходящую версию себя или часть своей идентичности, которую ты перерос, но не отпусти. Пусть это будет день, когда ты, наконец, изменишься.

Гороскоп на 1 августа 2025 года для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец, сегодняшний день приглашает тебя заглянуть в те части своей личности, которые не высказываются. Устрой себе утро без лишних слов. Никакого телефона, никаких новостей и ни одного пролистывания соцсетей. Только ты, твои мысли и немного тишины. Дай своему уму перерыв от поглощения излишней информации — даже если это всего на 30 минут.

Гороскоп на 1 августа 2025 года для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Козерог, ты можешь чувствовать потребность изменить направление, бросить вызов устаревшей цели или разорвать связи с версией успеха, которая больше не имеет смысла.

Тебе позволено изменять свое мнение о том, что важно. То, что ты строишь, должно основываться на истине.

Гороскоп на 1 августа 2025 года для Водолея (21 января – 19 февраля)

Водолей, сегодня твое внимание сосредоточено на твоем месте в мире. Ты можешь столкнуться с некоторыми стычками с властью, учреждениями или даже с внутренним критиком. Не бойся. Вместо того чтобы останавливаться, когда ты сталкиваешься с сопротивлением, сделай паузу и спроси себя: чему это пытается научить?

Гороскоп на 1 августа 2025 года для Рыб (20 февраля – 20 марта)

У вас сегодня может появиться новая философия, учитель или вызов, чтобы помочь душе выйти за пределы ее нынешней формы.

Риск того стоит. Запишите убеждение, которое вы переросли. Затем напишите: “Во что бы я верил вместо этого, если бы полностью доверял себе?” Это ваша новая духовная истина в процессе становления.

Источник: Yourtango

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