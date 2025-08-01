Гороскоп на 1 серпня 2025: що підготували для тебе зорі

Усі, напевно, чули про те, що зорі нам віщують долю. Тому багато людей вірять у гороскопи й перевіряють, що їх чекає сьогодні. Ми підготували для тебе гороскоп на 1 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку.

Гороскоп на 1 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Сьогодні багатьом знакам зодіаку варто зазирнути усередину себе і дослухатися до своїх реальних бажань.

Овнам варто набратися сміливості для важливих рішень. Діви мають відверто говорити про свої бажання, а скорпіони мають знайти сили подолати перепони, які вже давно заважають на шляху.

Гороскоп на 1 серпня 2025 для Овна (21 березня – 19 квітня)

Овни, якщо останнім часом вам турбували боротьба за владу, емоційні зв’язки та борги (буквальні чи енергетичні), у цей день ви можете стати готовими до того, щоб їх побачити та розірвати раз і назавжди.

Будьте відверті щодо того, за що ви трималися через страх — настав час відпустити. Завершення стосунків іноді є простим тихим рішенням перестати віддавати свою енергію, бо це виснажує тебе.

Гороскоп на 1 серпня 2025 для Тельця (21 квітня – 21 травня)

Телець, вірність та глибина — це твої золоті інгредієнти, коли справа доходить до будь-яких стосунків. І саме зараз ти можеш побачити, що тобі бракує у стосунках.

Гороскоп на 1 серпня 2025 для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнюки, ваш щоденний ритм, ваші звички чи те, як ви виглядали для інших, більше не є стійкими. Настав час розірвати зв’язок з тим, що непомітно контролювало тебе.

Зменшіть темп, щоб почути, що намагаються сказати тіло та інстинкти. У дискомфорті є золото, але тільки якщо ви перестанете ковзати по поверхні.

Гороскоп на 1 серпня 2025 для Раків (22 червня – 22 липня)

Раку, ти не прагнеш насолоди, ти несвідомо прагнеш творчого катарсису. Зараз твоя пристрасть, задоволення і навіть твій артистизм намагаються повернутися.

Саме час усамітнитися і зазирнути всередину себе. Люби себе всім своїм єством. Саме в цьому ховається твоя сила.

Гороскоп на 1 серпня 2025 для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леве, твій зовнішній світ може здаватися стабільним. Проте твій внутрішній світ тремтить.

Сьогоднішній день пропонує тобі переосмислити, що насправді означає дім, і ким ти стаєш, коли ніхто не дивиться.

Гороскоп на 1 серпня 2025 для Діви (24 серпня – 23 вересня)

Діво, живи так, ніби ти навіть не знаєш, що означає слово “цензура”. Ти можеш спіткнутися, але твій голос дійде туди, куди йому судилося.

Напиши про те, що ти дійсно бажаєш, вийди на подіум або прошепочи, якщо хочеш. Але вимов це. Твої слова можуть звільнити тебе.

Гороскоп на 1 серпня 2025 для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, ви прагнете безпеки, і ви можете краще усвідомити, де ви жертвували самооцінкою заради стабільності, миром заради близькості.

Настав час переглянути своє ставлення до цінностей, особливо щодо того, кому ви їх віддаєте. Будьте безжальні до того, що ви впускаєте у свою енергетику. Те, чому ви зараз кажете “ні”, задає тон тому, що ви нарешті готові отримати.

Гороскоп на 1 серпня 2025 для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіоне, ти зараз у вогні, і частина тебе знає, що це саме те місце, де тобі належить бути.

Потрібно щось подолати: страх, версію себе, яка більше не підходить, або частину своєї ідентичності, яку ти переріс, але не відпусти. Нехай це буде день, коли ти нарешті змінишся.

Гороскоп на 1 серпня 2025 для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець, сьогоднішній день запрошує тебе зазирнути у ті частини своєї особистості, які не висловлюються. Влаштуй собі ранок без жодних зайвих слів. Ніякого телефону, жодних новин і жодного гортання соцмереж. Тільки ти, твої думки і трохи тиші. Дай своєму розуму перерву від поглинання зайвої інформації — навіть якщо це лише на 30 хвилин.

Гороскоп на 1 серпня 2025 для Козерогів (22 грудня – 20 січня)

Козеріг, ти можеш відчувати потребу змінити напрямок, кинути виклик застарілій меті або розірвати зв’язки з версією успіху, яка більше не має сенсу.

Тобі дозволено змінювати свою думку щодо того, що важливо. Те, що ти будуєш, має ґрунтуватися на правді.

Гороскоп на 1 серпня 2025 для Водолія (21 січня – 19 лютого)

Водолії, сьогодні ваша увага зосереджена на вашому місці у світі. Ви можете зіткнутися з деякими тертями з владою, установами або навіть із внутрішнім критиком. Не бійтеся. Замість того, щоб зупинятися, коли ви стикаєтеся з опором, зробіть паузу та запитайте себе: чого це намагається навчити?

Гороскоп на 1 серпня 2025 для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, у вас сьогодні може з’явитися нова філософія, вчитель чи виклик, щоб допомогти душі вийти за межі її нинішньої форми.

Ризик того вартий. Запишіть переконання, яке ви переросли. Потім напишіть: “У що б я вірив замість цього, якби повністю довіряв собі?” Це ваша нова духовна істина в процесі становлення.

Джерело: Yourtango

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