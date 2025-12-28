Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026: время новых стартов в карьере и отношениях

Энергии этой недели переходные и подытоживающие: они объединяют завершение старого года с закладыванием намерений на новый. Солнце в созвездии Козерога направляет внимание на ответственность, цели, работу и долгосрочное планирование.

Новолуние в конце недели открывает пространство для внутреннего обновления и переосмысления отношений, финансов и жизненных приоритетов. Венера смягчает атмосферу, способствуя честному общению, сближению и восстановлению гармонии, тогда как общий фон недели призывает действовать спокойно, осознанно и стратегически, не спеша, но уверенно двигаясь в новый этап жизни.

Гороскоп на неделю: с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для всех знаков Зодиака

Телец: неделя перемен, обучения и расширения кругозора, тёплые отношения и осторожность в финансах.

Рак: отношения и партнёрство выходят на первый план, важны доверие, гармония и внутренний баланс.

Весы: домашний уют, семейные связи и дипломатия способствуют стабильности и эмоциональному спокойствию.

Читать по теме В чем встречать Новый год 2026 по знакам зодиака: цвета, стили и секреты удачи В чем встречать Новый год 2026 по знакам зодиака — советы для стильного праздника.

Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для Овнов (21 марта – 19 апреля)

Эта неделя благоприятна для новых начинаний и покорения профессиональных высот. Солнце в Козероге активирует карьерный сектор, поэтому стоит начинать проекты, которые долго откладывались.

В финансовом плане Овны смогут преодолевать трудности благодаря своим лидерским качествам. Пятничное Новолуние способствует переосмыслению отношений — как личных, так и профессиональных. Венера помогает вести честные разговоры в любви и укреплять существующие связи или знакомиться с новыми людьми.

Здоровье требует баланса: чередуйте активность с отдыхом. Волонтёрство и участие в общественных проектах принесут удовлетворение. Ваши главные ресурсы на этой неделе — мужество и решительность.

Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для Тельцов (21 апреля – 21 мая)

Неделя направлена на личностное развитие и исследование новых возможностей. Солнце в Козероге активирует сектор приключений, поощряя путешествия и обучение. В профессиональном плане это время для инноваций, семинаров и сотрудничества с творческими людьми.

Отношения будут тёплыми — Венера расширяет круг общения и способствует восстановлению дружеских или романтических связей. Финансы требуют осторожности: избегайте импульсивных трат. Здоровье поддерживайте через целостные практики, такие как йога или медитация.

Пятничное Новолуние способствует уединению, размышлениям и творческому самовыражению. Принятие перемен на этой неделе поможет вам обновиться и почувствовать внутреннее омоложение.

Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для Близнецов (22 мая – 21 июня)

Эта неделя сочетает самоанализ и социальную активность, что даёт возможность укрепить личные связи и финансовые партнёрства. Солнце в созвездии Козерога подчёркивает важность обсуждения общих финансовых планов и принятия взвешенных решений.

Венера способствует глубоким эмоциональным контактам и новым романтическим интересам. В профессиональной жизни стоит использовать технологии и искать нетрадиционные пути карьерного роста. Новолуние — идеальное время для финансового планирования на год.

Здоровье требует баланса между активным общением и личными ретритами. Ретроградный Меркурий заканчивается в середине недели, возвращая ясность в коммуникации.

Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для Раков (22 июня – 22 июля)

Неделя сосредоточена на отношениях и построении доверия — как личных, так и профессиональных. Солнце в Козероге активирует партнёрский сектор, способствуя открытому диалогу. Дом и домашнюю атмосферу Венера делает гармоничными, поощряя творчество и украшение пространства.

Юпитер напоминает о тщательном управлении ресурсами и финансами. В любви ожидаются моменты близости и совместного опыта. Новолуние стимулирует самоанализ и совершенствование личных амбиций.

Для здоровья важен баланс: питайтесь полезно, занимайтесь плаванием или прогулками. В профессиональной сфере благоприятны сотрудничество и командная работа.

Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для Львов (23 июля – 23 августа)

На этой неделе важны дисциплина и эффективность. Солнце в Козероге активирует сектор повседневных дел, вдохновляя на совершенствование стратегий и управление временем.

Венера улучшает креативность в рабочем пространстве, а Новолуние подталкивает к развитию личных проектов. Финансы требуют умеренности. В отношениях открытый диалог помогает решать проблемы и укрепляет партнёрские связи.

Здоровье требует внедрения новых привычек и практик, улучшающих физическое состояние. Подход к неделе — с лидерским духом и готовностью к командной работе.

Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для Дев (24 августа – 23 сентября)

Неделя наполнена творчеством и романтикой. Солнце в Козероге активирует сектор развлечений и самовыражения, способствуя художественным занятиям и культурной активности. В профессиональной сфере открываются новые круги сотрудничества и инновационные проекты.

Венера усиливает гармонию в отношениях, создавая глубокие эмоциональные связи. Финансы требуют стратегического подхода для стабильности. Здоровье — баланс между активностью и отдыхом. Новолуние в пятницу подсказывает, как ставить намерения для личной реализации.

Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для Весов (24 сентября – 23 октября)

Фокус на семейных связях и домашнем спокойствии. Солнце в Козероге подчёркивает важность взаимопонимания в доме. Венера вдохновляет на украшение пространства и создание уюта. В профессиональной сфере успех зависит от дипломатии и партнёрских навыков.

Финансы требуют долгосрочного планирования и, возможно, консультации с экспертом. Новолуние поощряет спокойные размышления и постановку целей в сфере эмоционального и личностного развития. Здоровье поддерживайте заземляющими практиками, например садоводством.

Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы, эта неделя динамичная и трансформационная. Солнце в Козероге активирует коммуникационный сектор, способствуя активному обмену идеями, участию в семинарах и аналитических проектах. Венера стимулирует страсть в романтических отношениях.

В финансовом плане возможности могут появиться неожиданно — будьте внимательны. Новолуние помогает сформулировать личные намерения и цели. Здоровье требует умственной и эмоциональной работы: ведите дневник, медитируйте. Неделя способствует принятию перемен и личностному росту.

Читать по теме Восточный гороскоп по годам: узнай больше о себе и своих перспективах Узнай, кто ты по китайскому гороскопу и что означает твой знак.

Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

Фокус на финансах и личных ценностях. Солнце активирует сектор доходов, что способствует финансовому планированию и стратегическим инвестициям. В профессиональной сфере возможности для роста есть в рамках текущих проектов, но они требуют активности и переговоров. Венера улучшает социальное взаимодействие и романтические отношения. Новолуние помогает установить финансовые намерения и планы. Здоровье поддерживайте практиками, которые успокаивают и очищают разум, такими как йога или прогулки на природе. Главные качества — настойчивость и адаптивность Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Неделя идеальна для чёткого планирования на год. Солнце активирует ваш знак, давая энергию и решительность. Меркурий в прямом движении способствует коммуникации и обсуждению долгосрочных целей.

В финансовом плане благоприятное время для стабилизации доходов и новых инвестиций, но важна тщательность. Венера открывает романтические возможности и повышает социальную активность.

Новолуние вдохновляет на новые перспективы и амбиции. Здоровье поддерживайте заботой о теле и психике. Неделя стимулирует личный и профессиональный рост.

Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для Водолеев (21 января – 19 февраля)

На этой неделе Водолеям стоит сосредоточиться на самоанализе и духовном развитии. Солнце в Козероге освещает духовный сектор, способствуя размышлениям о жизненном пути.

В профессиональной сфере — завершение проектов и подготовка к будущим задачам. Финансы требуют оптимизации и осторожности. Венера помогает наладить содержательные отношения.

Новолуние даёт возможность поставить духовные и оздоровительные намерения. Здоровье поддерживайте медитативными практиками и спокойствием. Неделя способствует глубокому самопознанию и планированию будущего.

Гороскоп на неделю с 29 декабря 2025 по 4 января 2026 года для Рыб (20 февраля – 20 марта)

Анцент на социальных связях и будущих амбициях. Солнце активирует дом надежд и дружбы, поощряя участие в совместных проектах и общественной деятельности.

В профессиональной сфере командная работа выходит на первый план, а финансы требуют разумного подхода и планирования. Венера усиливает романтические возможности и очарование.

Новолуние помогает установить новые намерения и определить шаги для достижения целей. Здоровье поддерживайте балансом активности и творческих занятий. Неделя идеальна для построения связей, которые будут способствовать личному и профессиональному развитию.

Редакция Вікон подчёркивает, что этот материал не следует воспринимать как руководство к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, таро, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами.

Источник: Gosta.ua.

А также читайте: гороскоп на 2026 год — улучшение отношений в паре и возможности финансового роста.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!