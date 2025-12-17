В чем встречать Новый год 2026 по знакам зодиака: цвета, стили и секреты удачи

Новый год – это волшебное время, когда можно оставить позади прошлое и с открытым сердцем встретить новое.

А астрологи советуют особенно тщательно выбирать праздничный наряд, ведь он может повлиять на удачу в следующем году.

В год Огненной Лошади, который наступает, стоит остановиться на ярких и энергичных образах, соответствующих характеру твоего знака. Так что в чем встречать Новый 2026 год, год Огненной Лошади — читай в материале.

В чем встречать Новый год 2026 по знакам зодиака

Овен

Овен — знак, который обожает быть в центре внимания. Для Овнов лучший образ на Новый год – яркий, взрывной, с оттенками красного или кораллового.

Красный подчеркнет смелость и привлечет удачу и новые возможности. Наряд может быть современным и смелым – открытые плечи, элегантное короткое платье или яркий костюм с металлическими аксессуарами.

Телец

Этот знак зодиака ценит комфорт и природную элегантность. Ему лучше всего встречать Новый год в одежде зеленых и изумрудных оттенков – они воплощают любовь к гармонии.

Мягкие ткани, классические фасоны и аккуратные детали – все это создаст комфорт и уют, которые так важны для Тельца.

Близнецы

Этот воздушный знак зодиака обожает эксперименты. Близнецам подходят все оттенки желтого и золотого – они словно заряжают энергией, позитивом и помогают оставаться активными.

Близнецы могут позволить себе на Новый год смелые образы и необычные аксессуары, которые подчеркнут их характер.

Рак

Этот знак зодиака ищет тепла и уюта. Для него лучше всего встречать Новый год в одежде всех оттенков серебра, или выбрать белый и нежно-голубой цвет – они подчеркнут чувствительную натуру Рака.

Образы могут быть романтичными: легкие платья, ажурные детали или мягкие жакеты из натуральных тканей.

Лев

Лев обожает сиять и быть в центре внимания. Его цвета – золотой, оранжевый, багряный – они подчеркивают желание властвовать.

Так что и образы должны быть роскошными: платья с пайетками, костюмы с яркими акцентами, элегантные аксессуары — все, чтобы друзья сказали: вау!

Дева

Она практична и стильна. Этому знаку зодиака лучше встречать Новый год в оттенках синего, индиго или зеленого. Это цвета, которые подчеркивают аналитичность и уравновешенность.

Образы могут быть сдержанными, но со стильными деталями: минималистичные платья или костюмы с элегантными аксессуарами.

Весы

Весы излучают красоту и гармонию. Им астрологи советуют встретить Новый год в нежных цветах: подойдут все оттенки розового, голубого и персикового — они подчеркнут их мягкость и очарование.

Лучше всего выбирать платья или костюмы с плавными силуэтами и романтичными деталями.

Скорпион

Это эмоциональный и страстный знак зодиака. Ему подходят темно-красный, бордовый, черный с металлическими акцентами – цвета силы и магнетизма.

Образы должны быть загадочными и элегантными: приветствуются платья с разрезами, кружевом, блестящими деталями.

Стрелец

Это знак авантюр и экспериментов. Стрельцу можно встречать Новый год в цветах фуксии, насыщенном синем – оттенках приключений и свободы.

Можно смело выбирать асимметричные фасоны, комбинировать фактуры и ткани, создавать легкий и жизнерадостный образ.

Козерог

Это прагматичный и амбициозный знак зодиака. Его представителям подходят классические зеленые, коричневые и бордовые оттенки – они воплощают их стабильность и целеустремленность.

Образы могут быть элегантными и сдержанными: строгие костюмы, платья без лишних деталей, классические аксессуары.

Водолей

Водолей всегда оригинален и нетипичен. Ему подходят электрический синий, бирюзовый и фиолетовый – цвета креатива и независимости.

Образы могут быть необычными, с неожиданными деталями: блестки, прозрачные ткани, нестандартный крой.

Рыбы

И, наконец, двенадцатый знак зодиака — мечтательные и чувствительные Рыбы. Им на Новый год лучше выбрать пастельные оттенки: голубой, лавандовый, нежно-розовый.

Одежда должна подчеркивать легкость и романтичность Рыб, это могут быть платья с плавными силуэтами и романтичные аксессуары.

Редакция Викон хочет подчеркнуть, что этот материал не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами.

