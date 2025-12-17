В чому зустрічати Новий рік 2026 за знаками зодіаку: кольори, стилі та секрети удачі

Новий рік – це чарівний час, коли можна залишити позаду минуле та з відкритим серцем зустріти нове. А от астрологи радять особливо ретельно обирати святкове вбрання, адже воно може вплинути на удачу в наступному році. У рік Вогняного Коня, що наступає, варто зупинитися на яскравих та енергійних образах, які відповідають характеру твого знаку. Тож у чому зустрічати Новий 2026 рік, рік Вогняного Коня — читай у матеріалі. У чому зустрічати Новий рік 2026 за знаками зодіаку

Овен

Овен — знак, який обожнює бути в центрі уваги. Для Овнів кращий образ на Новий рік – яскравий, вибуховий, з відтінками червоного або коралового.

Червоний підкреслить сміливість і залучить удачу та нові можливості. Вбрання може бути сучасним і сміливим – відкриті плечі, елегантна коротка сукня або яскравий костюм із металевими аксесуарами.

Телець

Цей знак зодіаку цінує комфорт і природну елегантність. Йому найкраще зустрічати Новий рік в одязі зеленого та смарагдового відтінків – вони втілюють любов до гармонії.

М’які тканини, класичні фасони та акуратні деталі — усе це створить комфорт і затишок, які так важливі для Тельця.

Близнята

Цей повітряний знак зодіаку обожнює експерименти. Близнятам підходять усі відтінки жовтого та золотого – вони немов заряджають енергією, позитивом і допомагають залишатися активними.

Близнята можуть дозволити собі на Новий рік сміливі луки та незвичайні аксесуари, які підкреслять їхній характер.

Рак

Цей знак зодіаку шукає тепла і затишку. Для нього найкраще зустрічати Новий рік в одязі з усіма відтінками срібла, або обрати білий та ніжно-блакитний колір – вони підкреслять чутливу натуру Рака.

Образи можуть бути романтичними: легкі сукні, ажурні деталі або м’які жакети з натуральних тканин.

Лев

Лев обожнює блищати й бути центром уваги. Його кольори – золотий, помаранчевий, багряний – вони підкреслюють бажання панувати.

Тож і образи мають бути розкішними: сукні з паєтками, костюми з яскравими акцентами, елегантні аксесуари — усе, щоб друзі сказали: вау!

Діва

Вона практична і стильна. Цьому знаку зодіаку краще зустрічати Новий рік у відтінках синього, індиго або зеленого. Це кольори, які підкреслюють аналітичність і врівноваженість.

Образи можуть бути стриманими, але зі стильними деталями: мінімалістичні сукні або костюми з елегантними аксесуарами.

Терези

Терези випромінюють красу та гармонію. Їм астрологи радять зустріти новий рік у ніжних кольорах: підійдуть усі відтінки рожевого, блакитного і персикового — вони підкреслять їхню м’якість і чарівність.

Найкраще обрати сукні або костюми з плавними силуетами і романтичними деталями.

Скорпіон

Це емоційний і пристрасний знак зодіаку. Йому підходять темно-червоний, бордовий, чорний із металевими акцентами – кольори сили й магнетизму.

Образи мають бути загадковими та елегантними: вітаються сукні з розрізами, мереживом, блискучими деталями.

Стрілець

Це знак авантюр і експериментів. Стрільцю можна зустрічати Новий рік у кольорах фуксії, насиченому синьому – відтінках пригод і свободи.

Можна сміливо вибирати асиметричні фасони, комбінувати фактури та тканини, створювати легкий і життєрадісний образ.

Козоріг

Це прагматичний і амбіційний знак зодіаку. Його представникам пасують класичні зелені, коричневі та бордові відтінки – вони втілюють їхню стабільність і цілеспрямованість.

Образи можуть бути елегантними та стриманими: строгі костюми, сукні без зайвих деталей, класичні аксесуари.

Водолій

Водолій завжди оригінальний і нетиповий. Йому пасують електричний синій, бірюзовий і фіолетовий – кольори креативу та незалежності.

Образи можуть бути незвичайними, з несподіваними деталями: блискітки, прозорі тканини, нестандартний крій.

Риби

І нарешті дванадцятий знак зодіаку — мрійливі і чутливі Риби. Їм на Новий рік краще обрати пастельні відтінки: блакитний, лавандовий, ніжно-рожевий.

Вбрання повинно підкреслювати легкість і романтичність Риб, це можуть бути сукні з плавними силуетами та романтичними аксесуарами.

Редакція Вікон хоче наголосити, що цей матеріал не варто сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами.

