Знак зодиака в апреле: Овен и Телец — как они любят, работают и строят семью

Апрель в зодиаке разделён между двумя очень разными, но по-своему сильными знаками — Овен и Телец. Они словно символизируют два этапа весны: сначала — взрыв энергии и движения, а затем — спокойный рост и стабильность.

Больше интересного о знаке зодиака в апреле — Овен и Телец — рассказываем в нашем материале.

Знак зодиака в апреле: Овен (с 21 марта до 19 апреля)

Люди, рождённые под знаком зодиака Овна, похожи на настоящую весеннюю бурю. Они активные, смелые и очень прямые. Овен часто говорит то, что думает, и не любит долго размышлять — он просто действует. Это те люди, которые первыми начинают новые дела, предлагают идеи, запускают проекты. У них много энергии, они легко зажигают других своим энтузиазмом.

В характере Овна много силы. Он может быть лидером, не боится трудностей и обычно уверен в себе.

Если перед ним есть цель — он бежит к ней почти не останавливаясь. Но в этом же и его слабость. Овен иногда бывает слишком импульсивным, может быстро рассердиться или сделать что-то, не подумав. Терпение — не его самая сильная сторона.

В любви Овен очень страстный. Он любит ярко, активно, иногда даже немного драматично.

Если этот знак зодиака влюбился — он показывает это открыто: подарки, внимание, комплименты. Но ему важно, чтобы отношения были живыми и интересными. Скука для него — почти худшее, что может быть.

В работе и учёбе Овен хорошо проявляет себя там, где нужны скорость, инициатива и смелость.

Он может быть отличным предпринимателем, руководителем или человеком, который запускает новые проекты. Но иногда ему сложно доводить дела до конца — начать что-то новое для него значительно интереснее.

В семье Овен обычно защитник. Он хочет, чтобы близкие чувствовали себя в безопасности, и часто берёт на себя роль того, кто решает проблемы.

Хотя иногда может быть немного упрямым и любить, чтобы всё было по-его.

Знак зодиака в апреле: Телец (с 20 апреля до 20 мая)

Совсем другая энергия у людей знака зодиака Тельца. Если Овен — это искра, то Телец — это крепкое дерево, которое медленно, но уверенно растёт. Тельцы спокойнее, терпеливее и очень ценят стабильность. Они не любят спешки и обычно хорошо всё обдумывают.

Главная сила Тельца — надёжность. Если такой человек что-то пообещал, он, скорее всего, это выполнит.

Тельцы часто трудолюбивые, выносливые и умеют долго идти к своей цели. Они не всегда самые быстрые, но часто самые стабильные.

Слабость Тельца — упрямство. Если он уже решил что-то, переубедить его бывает очень сложно.

Иногда Тельцы также могут слишком привязываться к комфорту: им нравится вкусная еда, красивый дом, приятные вещи.

В любви Телец очень преданный и нежный. Он не всегда показывает эмоции так ярко, как Овен, но его любовь глубокая и долгая.

Этот знак зодиака любит заботиться о партнёре: готовить, создавать уют, делать маленькие приятные вещи. Для него важны стабильность и доверие.

В работе и учёбе Тельцы часто показывают себя как люди, которые могут долго и упорно работать.

Они хорошо справляются с делами, где нужны терпение и внимание к деталям. Многие Тельцы достигают успеха именно потому, что не сдаются.

В семье Телец обычно создаёт атмосферу спокойствия. Он любит домашний комфорт, традиции, совместные ужины, стабильность.

Для него семья — это место, где можно отдохнуть от всего мира.

Интересно, что эти два знака зодиака в апреле словно дополняют друг друга: Овен олицетворяет движение и смелость, а Телец — терпение и стабильность. Один начинает путь, другой помогает довести его до результата.

Читай также о знаках зодиака по месяцам: кто ты — импульсивный Овен, педантичная Дева или мечтательные Рыбы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!