НЛО в Киевской области и диван на дереве: культовые сюжеты и герои Вікон — ТЕСТ

К 30-му дню рождения программы Вікна-Новини мы подготовили для тебя тест, который погрузит в настоящую ностальгию по старым временам!

Мы вспомним тех, кто создавал Вікна, и сделал их такими, какие они сегодня — с душой, заботой о каждом зрителе и слушателе, с щемящими историями и помощью войску.

За 30 лет почти непрерывного эфира мы видели взлеты и падения нашей страны, революции, пандемии и самые счастливые моменты украинцев. И наша команда, которая готовит для зрителей интересные истории и сюжеты, это профессионалы, которых ты точно помнишь!

А некоторые сюжеты Вікон мы до сих пор пересматриваем с невероятной любовью! Вспомни, какими были Вікна в разные этапы истории Украины и проходи наш тест.

30 лет Вікна-Новини: тест

0% В телеефірі якої програми вперше прозвучали слова "Ріжниця" та "Підойма"? Факти Тижня Вікна-Новини Ранок у Великому Місті Правильно! Неправильно! Continue >> Хто найдовше в ефірі Вікон з глядачами? Звісно — Тетяна Висоцька Це точно Яна Брензей Має бути Вадим Карп’як! Правильно! Неправильно! Continue >> Хто з кореспондентів Вікна-Новини в ефірах їв жаб, ночував у казармах, занурював мікрофон у багнюку і куштував кита в Арктиці? Олег Ендрексон Олег Корнієнко Марія Малєвська Правильно! Неправильно! Continue >> Хто з творців Вікна-Новини долучився до ЗСУ? Володимир Павлюк Олексій Висоцький Сергій Андрушко Правильно! Неправильно! Continue >> Чиї сюжети про НЛО та диван на дереві смішили мільйони українців? Сергія Єременка Артема Сорокіна Емми Антонюк Правильно! Неправильно! Continue >> Хто на Вікнах найбільше висвітлював права жінок, питання культури та популяризував читання? Яна Брензей Вікторія Мельник Емма Антонюк Правильно! Неправильно! Continue >> Хто з ведучих Вікон оголосив про мобілізацію в ефірі? Орест Дрималовський Вадим Карп’як Андрій Ковальський Правильно! Неправильно! Continue >> Хто першими в ефірі Вікон почав розповідати про сексуальну освіту для дітей? Софія Богуцька і Олександра Ченкова Борис і Наталя Сачалки Дмитро Литвиненко і Сергій Андрушко Правильно! Неправильно! Continue >> Чия особиста історія змусила наполегливо висвітлювати порятунок життів і розвивати медицину в Україні? Оксани Гутцайт Олени Фроляк Ірини Заславець Правильно! Неправильно! Continue >> Коли відбулася перша трансляція програми Вікна-Новини? 13 жовтня 2002 року 4 вересня 1995 року 1 січня 1991 року Правильно! Неправильно! Continue >> Ностальгуємо разом із тобою! Ти точно поціновувач/-ка Вікон! Дивився/-лась Вікна, але треба освіжити знання) Навіть якщо ти новенький/-а з нами, Вікна тобі раді! Зазирай ще! Попробовать еще

Надеемся, что у тебя получилось получить несколько минут ностальгии и погрузиться в этот тест со всей душой! Эти 30 лет эфира пронеслись так быстро!

Мы каждый день создаем для тебя самый интересный и нужный контент. Спасибо, что ты с нами!

