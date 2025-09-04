НЛО в Киевской области и диван на дереве: культовые сюжеты и герои Вікон — ТЕСТ

К 30-му дню рождения программы Вікна-Новини мы подготовили для тебя тест, который погрузит в настоящую ностальгию по старым временам!
Мы вспомним тех, кто создавал Вікна, и сделал их такими, какие они сегодня — с душой, заботой о каждом зрителе и слушателе, с щемящими историями и помощью войску.
За 30 лет почти непрерывного эфира мы видели взлеты и падения нашей страны, революции, пандемии и самые счастливые моменты украинцев. И наша команда, которая готовит для зрителей интересные истории и сюжеты, это профессионалы, которых ты точно помнишь!
А некоторые сюжеты Вікон мы до сих пор пересматриваем с невероятной любовью! Вспомни, какими были Вікна в разные этапы истории Украины и проходи наш тест.
30 лет Вікна-Новини: тест
В телеефірі якої програми вперше прозвучали слова "Ріжниця" та "Підойма"?
Хто найдовше в ефірі Вікон з глядачами?
Хто з кореспондентів Вікна-Новини в ефірах їв жаб, ночував у казармах, занурював мікрофон у багнюку і куштував кита в Арктиці?
Хто з творців Вікна-Новини долучився до ЗСУ?
Чиї сюжети про НЛО та диван на дереві смішили мільйони українців?
Хто на Вікнах найбільше висвітлював права жінок, питання культури та популяризував читання?
Хто з ведучих Вікон оголосив про мобілізацію в ефірі?
Хто першими в ефірі Вікон почав розповідати про сексуальну освіту для дітей?
Чия особиста історія змусила наполегливо висвітлювати порятунок життів і розвивати медицину в Україні?
Коли відбулася перша трансляція програми Вікна-Новини?
Надеемся, что у тебя получилось получить несколько минут ностальгии и погрузиться в этот тест со всей душой! Эти 30 лет эфира пронеслись так быстро!
Мы каждый день создаем для тебя самый интересный и нужный контент. Спасибо, что ты с нами!
