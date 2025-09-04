НЛО на Київщині та диван на дереві: культові сюжети та герої Вікон — ТЕСТ

До 30-го дня народження програми Вікна-Новини ми підготували для тебе тест, який занурить у справжню ностальгію за старими часами!
Ми згадаємо тих, хто створював Вікна, і зробив їх такими, які вони є сьогодні — з душею, турботою про кожного глядача і слухача, з щемкими історіями і допомогою війську.
За 30 років майже безперервного ефіру ми бачили злети і падіння нашої країни, революції, пандемії і найщасливіші миті українців. І наша команда, яка готує для глядачів найцікавіші історії та сюжети, це професіонали, яких ти точно пам’ятаєш!
А деякі сюжети Вікон ми досі передивляємося з неймовірною любов’ю! Згадай, якими були Вікна в різні етапи історії України та проходь наш тест.
30 років Вікна-Новини: тест
В телеефірі якої програми вперше прозвучали слова "Ріжниця" та "Підойма"?
Хто найдовше в ефірі Вікон з глядачами?
Хто з кореспондентів Вікна-Новини в ефірах їв жаб, ночував у казармах, занурював мікрофон у багнюку і куштував кита в Арктиці?
Хто з творців Вікна-Новини долучився до ЗСУ?
Чиї сюжети про НЛО та диван на дереві смішили мільйони українців?
Хто на Вікнах найбільше висвітлював права жінок, питання культури та популяризував читання?
Хто з ведучих Вікон оголосив про мобілізацію в ефірі?
Хто першими в ефірі Вікон почав розповідати про сексуальну освіту для дітей?
Чия особиста історія змусила наполегливо висвітлювати порятунок життів і розвивати медицину в Україні?
Коли відбулася перша трансляція програми Вікна-Новини?
Сподіваємося, що в тебе вийшло отримати кілька хвилин ностальгії та зануритися в цей тест з усією душею! Ці 30 років ефіру промайнули так швидко!
Ми щодня створюємо для тебе найцікавіший та найпотрібніший контент. Дякуємо, що ти з нами!
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!