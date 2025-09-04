НЛО на Київщині та диван на дереві: культові сюжети та герої Вікон — ТЕСТ

До 30-го дня народження програми Вікна-Новини ми підготували для тебе тест, який занурить у справжню ностальгію за старими часами!

Ми згадаємо тих, хто створював Вікна, і зробив їх такими, які вони є сьогодні — з душею, турботою про кожного глядача і слухача, з щемкими історіями і допомогою війську.

За 30 років майже безперервного ефіру ми бачили злети і падіння нашої країни, революції, пандемії і найщасливіші миті українців. І наша команда, яка готує для глядачів найцікавіші історії та сюжети, це професіонали, яких ти точно пам’ятаєш!

А деякі сюжети Вікон ми досі передивляємося з неймовірною любов’ю! Згадай, якими були Вікна в різні етапи історії України та проходь наш тест.

30 років Вікна-Новини: тест

0% В телеефірі якої програми вперше прозвучали слова "Ріжниця" та "Підойма"? Факти Тижня Вікна-Новини Ранок у Великому Місті Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто найдовше в ефірі Вікон з глядачами? Звісно — Тетяна Висоцька Це точно Яна Брензей Має бути Вадим Карп’як! Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто з кореспондентів Вікна-Новини в ефірах їв жаб, ночував у казармах, занурював мікрофон у багнюку і куштував кита в Арктиці? Олег Ендрексон Олег Корнієнко Марія Малєвська Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто з творців Вікна-Новини долучився до ЗСУ? Володимир Павлюк Олексій Висоцький Сергій Андрушко Правильно! Неправильно! Продовжити >> Чиї сюжети про НЛО та диван на дереві смішили мільйони українців? Сергія Єременка Артема Сорокіна Емми Антонюк Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто на Вікнах найбільше висвітлював права жінок, питання культури та популяризував читання? Яна Брензей Вікторія Мельник Емма Антонюк Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто з ведучих Вікон оголосив про мобілізацію в ефірі? Орест Дрималовський Вадим Карп’як Андрій Ковальський Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто першими в ефірі Вікон почав розповідати про сексуальну освіту для дітей? Софія Богуцька і Олександра Ченкова Борис і Наталя Сачалки Дмитро Литвиненко і Сергій Андрушко Правильно! Неправильно! Продовжити >> Чия особиста історія змусила наполегливо висвітлювати порятунок життів і розвивати медицину в Україні? Оксани Гутцайт Олени Фроляк Ірини Заславець Правильно! Неправильно! Продовжити >> Коли відбулася перша трансляція програми Вікна-Новини? 13 жовтня 2002 року 4 вересня 1995 року 1 січня 1991 року Правильно! Неправильно! Продовжити >> Вікна-Новини — 30 років в ефірі: пройди святковий тест Ностальгуємо разом із тобою! Ти точно поціновувач/-ка Вікон! Дивився/-лась Вікна, але треба освіжити знання) Навіть якщо ти новенький/-а з нами, Вікна тобі раді! Зазирай ще! Спробувати ще

Сподіваємося, що в тебе вийшло отримати кілька хвилин ностальгії та зануритися в цей тест з усією душею! Ці 30 років ефіру промайнули так швидко!

Ми щодня створюємо для тебе найцікавіший та найпотрібніший контент. Дякуємо, що ти з нами!

