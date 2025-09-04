Вікнам — 30 років! Згадай знакові сюжети й важливі історії разом з нами

Телевізійна програма Вікна відзначає 30 років роботи в ефірі!

За цей час журналісти програми висвітлювали ключові події в Україні — від Помаранчевої революції та Революції гідності до окупації Криму та повномасштабного вторгнення Росії.

Вікна були першими незалежними новинами, де редакційна політика зосереджувалася на фактах, а оцінки та висновки залишали глядачам.

Протягом років колектив програми супроводжував глядачів у вир найважливіших подій, документуючи як історичні, так і щоденні моменти життя країни.

З 24 лютого 2022 року Вікна разом з іншими редакціями увійшли у марафон Єдині новини, продовжуючи інформувати громадян про події війни, працюючи з укриттів та на передовій, щоб надавати перевірену інформацію в умовах повномасштабного конфлікту.

Колектив програми зазначає, що основна мета залишається незмінною — забезпечити глядачів перевіреними фактами та висвітлювати найважливіші події в Україні та світі.

Нещодавно ведучий Вікон Орест Дрималовський став новим речником Міноборони. Про його останній ефір та мобілізацію, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!