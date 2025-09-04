Вікнам — 30 лет! Вспомни знаковые сюжеты и важные истории вместе с нами

Телевизионная программа Вікна отмечает 30 лет работы в эфире!

За это время журналисты программы освещали ключевые события в Украине — от Оранжевой революции и Революции достоинства до оккупации Крыма и полномасштабного вторжения России.

Вікна были первыми независимыми новостями, где редакционная политика сосредотачивалась на фактах, а оценки и выводы оставляли зрителям.

В течение нескольких лет коллектив программы сопровождал зрителей в водовороте важнейших событий, документируя как исторические, так и ежедневные моменты жизни страны.

С 24 февраля 2022 Вікна вместе с другими редакциями вошли в марафон Єдині новини, продолжая информировать граждан о событиях войны, работая с укрытий и на передовой, чтобы предоставлять проверенную информацию в условиях полномасштабного конфликта.

Коллектив программы отмечает, что основная цель остается неизменной — обеспечить зрителей проверенными фактами и освещать важнейшие события в Украине и мире.

Недавно ведущий Вікон Орест Дрималовский стал новым представителем Минобороны. О его последнем эфире и мобилизации, можешь узнать из нашего другого материала.

