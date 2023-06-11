Благодаря музыке у меня есть возможность бороться за победу — арфистка Вероника Лемишенко о творчестве во время войны

Каждый из нас встретил войну по-своему. Кто-то дома с родными, кто-то на работе, на гастролях, за границей… Историй, как и украинцев, миллионы. Мы хотим рассказать об украинском культурном фронте, который развивается и живет во время борьбы, боли и разрухи.

Арфистка Вероника Лемишенко поделилась с Вікнами своей историей, как встретила войну, как она отразилась на ее творчестве и повлияла на украинскую школу арфы. Читай, как борется и живет наша культура в условиях войны.

Эта история — первая в рамках проекта Вікон под названием AРTвійна. Он посвящен деятелям искусства, которые не прекращают творить, несмотря на войну, а также войне, так или иначе нашла отражение в их творчестве.

Сейчас также смотрят

Арфистка Вероника Лемишенко о творчестве во время войны

Вероника Лемишенко — известная украинская арфистка, основательница ежегодного конкурса Арфові барви в Харькове, лауреат международных фестивалей и конкурсов во Франции, Великобритании, Испании, Греции, Украины и других странах. Она несет украинскую музыку в мир и помогает восстанавливать родной Харьков.

Вероника, как и многие украинские артисты и музыканты, когда началась война, была за границей. В то время родители, брат и бабушка находились в родном Харькове. Полномасштабная война стала для нее ударом.

Начало войны — это огромный шок, и я не думаю, что он проходит даже сегодня. Каждую минуту мы чувствуем войну. Война коснулась моей семьи, война коснулась каждой украинской семьи.

— Люди потеряли свою повседневную жизнь, вынуждены были покинуть дома, адаптировать или искать новую работу, заботиться о безопасности родных и друзей. Самое страшное — это время. Мы не знаем, когда война закончится, каждую минуту она забирает чью-то жизнь.

О работе арфистки во время войны

Вероника работала в оркестре в городе Екатеринбурге в России. Многие украинские музыканты раньше работали и учились там, ведь там было больше работы. Но 24 февраля 2022 года Вероника сразу уволилась и уехала из РФ.

Мне удалось найти новую работу в оркестре в Хорватии в оперном театре города Осиек, также я продолжаю работать в составе Национального симфонического оркестра Украины, — делится женщина.

Когда Вероника бросила все, у нее было немного финансов, на которые удалось прожить несколько месяцев. Также была огромная помощь от друзей, которые приютили ее в своих домах сначала в Турции, затем в Словении. Приблизительно через полгода после начала полномасштабной войны у арфистки появилась постоянная работа.

Вероника часто бывает в Украине, ведь навещает свою семью и ходит на репетиции и концерты с Национальным симфоническим оркестром в Киеве.

Благотворительность и творческие проекты

С 2014 года Вероника Лемишенко является художественной руководительницей международного арфового конкурса и фестиваля Арфові барви. В 2018 году она создала именной благотворительный фонд, целью которого была поддержка украинских музыкантов и композиторов, поддержка арфистов.

После начала полномасштабной войны мой благотворительный фонд сосредоточился на помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии в Украине, — рассказывает женщина.

Благотворительный фонд Вероники Лемишенко в Харькове принимает международные пожертвования и оказывает финансовую помощь волонтерским организациям и волонтерам, медицинским и зоозащитным учреждениям Харькова и других украинских городов, а также оказывает целевую помощь пострадавшим от войны украинцам.

Поддержка международного сообщества музыкантов

Музыканты всегда очень дружные, ведь эта работа требует постоянных гастролей, новых знакомств. Поэтому это некий всемирный круг друзей, единомышленников и поддержки. Вероника рассказала, что иностранные коллеги очень помогают украинцам:

У нас огромная поддержка от международного арфового сообщества, которое осуждает российскую агрессию и активно помогает в организации благотворительных мероприятий.

— Благодаря коллегам-арфистам я смогла дать десятки благотворительных концертов и мастер-классов в Польше, Чехии, Франции, Германии, Австрии, Италии, Литве, Латвии, Словении, Словакии, Хорватии, Болгарии, Англии, Уэльсе, Турции.

Сейчас Вероника отправилась в благотворительный тур в Соединенные Штаты Америки. Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд. Вероника помогла привлечь к участию в концертах около 30 молодых украинских арфистов, которые сейчас живут как в Украине, так и за границей.

Украинская школа арфы сейчас

— Война катастрофически повлияла на украинскую систему образования. Дети вынуждены учиться онлайн или прятаться в бомбоубежищах во время тревог, прерывающих уроки.

Обучение онлайн невозможно для музыкантов, особенно для арфистов, потому что инструмент достаточно большой и его нельзя просто взять с собой. Многие арфисты используют школьные инструменты, потому что не имеют собственных, ведь арфы очень дорогие.

Чтобы наши арфисты имели возможность продолжать играть, 14 молодых украинских арфистов от 8 до 23 лет получили возможность продолжить обучение за рубежом: в Чехии, Польше, Германии, Франции, Англии, Канаде.

Как война отражается на искусстве

Первую неделю полномасштабной войны Вероника не могла даже подойти к инструменту. Потом ей удалось найти эмоции и чувства, которые помогли. Арфистка говорит, что ей очень повезло, что у нее есть возможность играть, ведь многие музыканты потеряли свои инструменты.

Первый концерт во время полномасштабной войны был благотворительным в церкви Вены. Вероника не знала, к чему готовиться, как будет чувствовать себя на сцене. Ведь никогда ей не приходилось играть при таких обстоятельствах, во время войны.

О том, как война отражается на искусстве, Вероника говорит:

В нем появились новые цели. Благодаря искусству у меня есть силы и возможность бороться за победу, играть благотворительные концерты, рассказывать людям о войне и заручаться их поддержкой.

Также совместные концерты с другими украинскими арфистами мотивируют нашу творческую молодежь продолжать развиваться и достойно представлять Украину в мире.

Вдохновение и Украина после победы

— Меня вдохновляют несокрушимые украинцы. Наша прекрасная Украина, за которую стоит бороться. После победы я вижу ее уверенной, невероятно красивой и гостеприимной.

Наши арфисты мечтают вернуться домой, мы надеемся, что уже скоро будем продолжать развивать арфовое искусство Украины и у нас будет надежная поддержка от государства!

Среди планов у Вероники Лемишенко — концерты в филармонии Киева, фестивали в Бельгии, Италии, Австрии, тур по Великобритании с Национальным оркестром Украины. Планов много, ведь победа Украины не за горами!

Ранее мы рассказывали историю военного, который играет на Джавелинах и гильзах.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!