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Благодаря музыке у меня есть возможность бороться за победу — арфистка Вероника Лемишенко о творчестве во время войны

Анастасия Грубрина, редактор сайта 11 июня 2023, 18:00
Арфістка Вероніка Лемішенко про творчість під час війни
Фото: Facebook

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