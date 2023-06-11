Благодаря музыке у меня есть возможность бороться за победу — арфистка Вероника Лемишенко о творчестве во время войны

Каждый из нас встретил войну по-своему. Кто-то дома с родными, кто-то на работе, на гастролях, за границей… Историй, как и украинцев, миллионы. Мы хотим рассказать об украинском культурном фронте, который развивается и живет во время борьбы, боли и разрухи.
Арфистка Вероника Лемишенко поделилась с Вікнами своей историей, как встретила войну, как она отразилась на ее творчестве и повлияла на украинскую школу арфы. Читай, как борется и живет наша культура в условиях войны.
Эта история — первая в рамках проекта Вікон под названием AРTвійна. Он посвящен деятелям искусства, которые не прекращают творить, несмотря на войну, а также войне, так или иначе нашла отражение в их творчестве.
Вероника Лемишенко — известная украинская арфистка, основательница ежегодного конкурса Арфові барви в Харькове, лауреат международных фестивалей и конкурсов во Франции, Великобритании, Испании, Греции, Украины и других странах. Она несет украинскую музыку в мир и помогает восстанавливать родной Харьков.
Вероника, как и многие украинские артисты и музыканты, когда началась война, была за границей. В то время родители, брат и бабушка находились в родном Харькове. Полномасштабная война стала для нее ударом.
Начало войны — это огромный шок, и я не думаю, что он проходит даже сегодня. Каждую минуту мы чувствуем войну. Война коснулась моей семьи, война коснулась каждой украинской семьи.
Начало войны — это огромный шок, и я не думаю, что он проходит даже сегодня. Каждую минуту мы чувствуем войну. Война коснулась моей семьи, война коснулась каждой украинской семьи.
— Люди потеряли свою повседневную жизнь, вынуждены были покинуть дома, адаптировать или искать новую работу, заботиться о безопасности родных и друзей. Самое страшное — это время. Мы не знаем, когда война закончится, каждую минуту она забирает чью-то жизнь.
Фото: Facebook Вероники Лемишенко
Вероника работала в оркестре в городе Екатеринбурге в России. Многие украинские музыканты раньше работали и учились там, ведь там было больше работы. Но 24 февраля 2022 года Вероника сразу уволилась и уехала из РФ.
Мне удалось найти новую работу в оркестре в Хорватии в оперном театре города Осиек, также я продолжаю работать в составе Национального симфонического оркестра Украины, — делится женщина.
Мне удалось найти новую работу в оркестре в Хорватии в оперном театре города Осиек, также я продолжаю работать в составе Национального симфонического оркестра Украины, — делится женщина.
Когда Вероника бросила все, у нее было немного финансов, на которые удалось прожить несколько месяцев. Также была огромная помощь от друзей, которые приютили ее в своих домах сначала в Турции, затем в Словении. Приблизительно через полгода после начала полномасштабной войны у арфистки появилась постоянная работа.
Вероника часто бывает в Украине, ведь навещает свою семью и ходит на репетиции и концерты с Национальным симфоническим оркестром в Киеве.
С 2014 года Вероника Лемишенко является художественной руководительницей международного арфового конкурса и фестиваля Арфові барви. В 2018 году она создала именной благотворительный фонд, целью которого была поддержка украинских музыкантов и композиторов, поддержка арфистов.
После начала полномасштабной войны мой благотворительный фонд сосредоточился на помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии в Украине, — рассказывает женщина.
После начала полномасштабной войны мой благотворительный фонд сосредоточился на помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии в Украине, — рассказывает женщина.
Благотворительный фонд Вероники Лемишенко в Харькове принимает международные пожертвования и оказывает финансовую помощь волонтерским организациям и волонтерам, медицинским и зоозащитным учреждениям Харькова и других украинских городов, а также оказывает целевую помощь пострадавшим от войны украинцам.
Музыканты всегда очень дружные, ведь эта работа требует постоянных гастролей, новых знакомств. Поэтому это некий всемирный круг друзей, единомышленников и поддержки. Вероника рассказала, что иностранные коллеги очень помогают украинцам:
У нас огромная поддержка от международного арфового сообщества, которое осуждает российскую агрессию и активно помогает в организации благотворительных мероприятий.
У нас огромная поддержка от международного арфового сообщества, которое осуждает российскую агрессию и активно помогает в организации благотворительных мероприятий.
— Благодаря коллегам-арфистам я смогла дать десятки благотворительных концертов и мастер-классов в Польше, Чехии, Франции, Германии, Австрии, Италии, Литве, Латвии, Словении, Словакии, Хорватии, Болгарии, Англии, Уэльсе, Турции.
Сейчас Вероника отправилась в благотворительный тур в Соединенные Штаты Америки. Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд. Вероника помогла привлечь к участию в концертах около 30 молодых украинских арфистов, которые сейчас живут как в Украине, так и за границей.
— Война катастрофически повлияла на украинскую систему образования. Дети вынуждены учиться онлайн или прятаться в бомбоубежищах во время тревог, прерывающих уроки.
Обучение онлайн невозможно для музыкантов, особенно для арфистов, потому что инструмент достаточно большой и его нельзя просто взять с собой. Многие арфисты используют школьные инструменты, потому что не имеют собственных, ведь арфы очень дорогие.
Чтобы наши арфисты имели возможность продолжать играть, 14 молодых украинских арфистов от 8 до 23 лет получили возможность продолжить обучение за рубежом: в Чехии, Польше, Германии, Франции, Англии, Канаде.
Первую неделю полномасштабной войны Вероника не могла даже подойти к инструменту. Потом ей удалось найти эмоции и чувства, которые помогли. Арфистка говорит, что ей очень повезло, что у нее есть возможность играть, ведь многие музыканты потеряли свои инструменты.
Первый концерт во время полномасштабной войны был благотворительным в церкви Вены. Вероника не знала, к чему готовиться, как будет чувствовать себя на сцене. Ведь никогда ей не приходилось играть при таких обстоятельствах, во время войны.
О том, как война отражается на искусстве, Вероника говорит:
В нем появились новые цели. Благодаря искусству у меня есть силы и возможность бороться за победу, играть благотворительные концерты, рассказывать людям о войне и заручаться их поддержкой.
В нем появились новые цели. Благодаря искусству у меня есть силы и возможность бороться за победу, играть благотворительные концерты, рассказывать людям о войне и заручаться их поддержкой.
Также совместные концерты с другими украинскими арфистами мотивируют нашу творческую молодежь продолжать развиваться и достойно представлять Украину в мире.
— Меня вдохновляют несокрушимые украинцы. Наша прекрасная Украина, за которую стоит бороться. После победы я вижу ее уверенной, невероятно красивой и гостеприимной.
Наши арфисты мечтают вернуться домой, мы надеемся, что уже скоро будем продолжать развивать арфовое искусство Украины и у нас будет надежная поддержка от государства!
Наши арфисты мечтают вернуться домой, мы надеемся, что уже скоро будем продолжать развивать арфовое искусство Украины и у нас будет надежная поддержка от государства!
Среди планов у Вероники Лемишенко — концерты в филармонии Киева, фестивали в Бельгии, Италии, Австрии, тур по Великобритании с Национальным оркестром Украины. Планов много, ведь победа Украины не за горами!
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