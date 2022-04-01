Дети, которых “денацифицировала” Россия — истории вечных ангелов Украины

В тартар жестокости российские военные без сострадания бросают всех — и собственных солдат, и невинных детей, которые до сих пор не понимают, почему на их землю пришел “чужой дядя с автоматом”.

И жертвами этой войны также становятся невинные дети. С начала полномасштабного вторжения в Украину от рук российского оккупанта погибли по меньшей мере 153 ребенка, еще 245 ранены.

Сегодня Вікна-новини рассказывают истории нескольких из этих ангелов, которых Россия лишила возможности увидеть еще один восход солнца и станцевать на собственном выпускном.

Девочка-ураган Катя

Ей было 11. Она была спортсменкой, занималась художественной гимнастикой. Выступала на соревнованиях, радовала родителей.

Тренер Анастасия Мещаненкова тоже не скрывает восхищения маленькой спортсменкой. Говорит, что Катя была невероятной гимнасткой: “У нее все было “отлично”. Она никогда не расстраивалась”.

Выступала Катюша всегда, как на Олимпийских играх, как учил тренер — эмоционально, ярко и с высоко поднятой головой.

В марте должна была выступить на популярных соревнованиях по гимнастике — Кубке Дерюгиных, а летом отправиться на соревнования в Испанию.

Не повезло девочке только с тем, где она оказалась в начале войны. Катя из Мариуполя, и 10 марта российский оккупант выпустил снаряд по ее дому. Здание не выдержало, и девочку завалило обломками.

Когда Катю вытащили из-под завалов, она уже не дышала.

Разве этому может быть какое-нибудь оправдание? Посмотрите на эту талантливую девочку! Она должна была покорять сцены и дарить улыбку. Дети в чем виноваты? — спрашивает тренер Кати.

Алиса, Никита и их мама

Видео, где россияне ударили из миномета по местным, которые пытались эвакуироваться из Бучи, видел едва ли не каждый. Но немногие знают, что жертвами этого выстрела стала целая семья Сергея Перебийниса.

Все случилось 6 марта в селе Романовка Киевской области. Мама Таня вместе с двумя детьми — девятилетней Алисой и 18-летним Никитой — и собаками выбирались из Бучи. Шли пешей колонной вместе с другими гражданскими. Папа был не рядом. Его старенькая мама сильно заболела ковидом и Сергей отправился к ней.

6 марта Сергей звонил жене, но ответ так не получил. Накануне они договаривались об эвакуации из Бучи. Мужчина пытался следить за родными по геометкам, но они показывали странные вещи.

Сергей листал соцсети и наткнулся на видео, где на перекрестке российские военные выстрелили по гражданским. На земле лежали люди, их лица не было видно.

Я узнал своих детей по одежде, по вещам, по чемоданам и по переноске, которая стояла с двумя нашими собаками. Я позвонил в Киев друзьям. Сказал, чтоб искали ее в больнице. Но дети лежат там. Они мертвы, — рассказал Сергей.

Полина из Киева

Полина училась в четвертом классе. У нее были яркие волосы и не менее яркая жизнь, которую оборвала Россия.

На третий день войны в Киеве российская ДРГ расстреляла машину, в которой находилась обычная семья с тремя детьми. Среди них была и Полина.

Все случилось очень быстро на улице Елены Телиги, где еще несколько дней до трагедии курсировали троллейбусы, маршрутки, было многолюдно. Но мирный Киев моментально превратился в опасную территорию.

От обстрела в машине погибла сама Полина и ее родители. Сестричку отвезли в реанимацию клинической больницы, а братика — в Охматдет. Но позже выяснилось, что врачам не удалось спасти маленького мальчика, он тоже погиб от рук российских оккупантов.

Максим из Чернигова

Максим — обычный подросток, который до 24 февраля ходил в школу, играл с друзьями в компьютерные игры и порой ссорился с родителями. Ему было 15 лет.

И его вины в собственной гибели нет. Российские военные, которые “не стреляют по мирным объектам”, расстреляли машину, на которой парень эвакуировался из разбомбленного Чернигова.

Видимо, тоже решили, что это представитель полка Азов, как о том говорит на федеральном телевидении представительница МИД России Мария Захарова.

По словам мамы Максима, Марины Клоковой, машина с мальчиком вечером выехала из Чернигова и долго стояла на блокпостах. А потом женщина потеряла связь с родными.

Они перестали получать мои сообщения, и я решила, что их пропустили, — признается мама.

О том, что ее сына расстреляли в машине, женщина узнала из сообщения в мессенджере от папы: “Максим погиб”.

В машине было еще несколько человек. Но 15-летнему подростку и еще одной женщине было уже не помочь. Остальные пассажиры чудом переместились в лесополосу и еще долго бежали от российских военных, которые бросились искать беглецов и неустанно матерились.

Сколько еще таких ужасных историй должен перенести украинский народ от рук оккупанта, неизвестно. Но наша задача выстоять и сохранить самое ценное — наше будущее, наших детей.

А Российская Федерация и ее кровавый лидер Владимир Путин должны понести ответственность за каждую смерть, каждую искалеченную жизнь и слезы матерей, чьих детей уже не вернуть.