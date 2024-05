Украинцы помогают нам не попасть в 1939 год. Важные цитаты из интервью Тимоти Снайдера

Исторический шанс или романтизация реальности? Сейчас все активнее в мировом пространстве ходят разговоры о цикличности истории и роли Украины в этих событиях: полномасштабная война в нашей стране влияет на каждое государство в мире и его повестку дня.

Может показаться, что пока украинцы ежедневно отдают собственную жизнь на фронте и даже в тылу, из-за постоянных обстрелов, на Западе романтизируют этот период, сравнивая его с прошлым. Однако историки таким образом пытаются напомнить Европе, что же на самом деле такое — война.

Историк Йельского университета, исследователь Центральной и Восточной Европы Тимоти Снайдер отмечает: если сейчас Украина проиграет, это не остановит Россию, а лишь прибавит ей мощности.

Во время конференции в эстонском Таллинне 18 мая 2024 года, Тимоти Снайдер напомнил Европе о событиях Второй Мировой войны в контексте современной, самой большой с тех пор войны в самом сердце Европейского континента.

— Мое сравнение будет с 1938 годом. Это как 1938 год, но Чехословакия выбрала бороться. В том мире, где Чехословакия сопротивляется, не было бы Второй Мировой войны. Чехи имели хорошую армию, могли откинуть немцев назад.

Он добавил, что когда Германия ворвалась в Польшу в 1939 году, то делала это с помощью чешского оружия — лучшего в мире, а также с военными-словаками.

— Если украинцы сдадутся, или если мы сдадим Украину, то в будущем войну будет вести уже другая Россия. Украинцы помогают нам не попасть в 1939 год, — отметил Тимоти Снайдер.

Timothy Snyder: If Ukraine gives up or we give up on Ukraine, we will move to 1939. pic.twitter.com/B8Z310Olqg