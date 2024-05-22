Украинцы помогают нам не попасть в 1939 год. Важные цитаты из интервью Тимоти Снайдера

Исторический шанс или романтизация реальности? Сейчас все активнее в мировом пространстве ходят разговоры о цикличности истории и роли Украины в этих событиях: полномасштабная война в нашей стране влияет на каждое государство в мире и его повестку дня.

Может показаться, что пока украинцы ежедневно отдают собственную жизнь на фронте и даже в тылу, из-за постоянных обстрелов, на Западе романтизируют этот период, сравнивая его с прошлым. Однако историки таким образом пытаются напомнить Европе, что же на самом деле такое — война.

Историк Йельского университета, исследователь Центральной и Восточной Европы Тимоти Снайдер отмечает: если сейчас Украина проиграет, это не остановит Россию, а лишь прибавит ей мощности.

Тимоти Снайдер об Украине и 1939 году

Во время конференции в эстонском Таллинне 18 мая 2024 года, Тимоти Снайдер напомнил Европе о событиях Второй Мировой войны в контексте современной, самой большой с тех пор войны в самом сердце Европейского континента.

— Мое сравнение будет с 1938 годом. Это как 1938 год, но Чехословакия выбрала бороться. В том мире, где Чехословакия сопротивляется, не было бы Второй Мировой войны. Чехи имели хорошую армию, могли откинуть немцев назад.

Если бы чехи сопротивлялись, а французы и британцы, возможно и американцы, начали помогать, у нас был бы конфликт, но не Вторая Мировая война, — высказал мнение историк.

Он добавил, что когда Германия ворвалась в Польшу в 1939 году, то делала это с помощью чешского оружия — лучшего в мире, а также с военными-словаками.

— Если украинцы сдадутся, или если мы сдадим Украину, то в будущем войну будет вести уже другая Россия. Украинцы помогают нам не попасть в 1939 год, — отметил Тимоти Снайдер.

Timothy Snyder: If Ukraine gives up or we give up on Ukraine, we will move to 1939. pic.twitter.com/B8Z310Olqg — UNITED24 Media (@United24media) May 22, 2024

Уже в интервью изданию Sestry Тимоти Снайдер также сказал, что речь идет о том, чтобы не дать России победить.

— Как мы можем привлечь западные страны к еще большей помощи в защите Украины?

— Все должны понять, что это длительный процесс. Мы совершили большую ошибку в 2022 году, не думая, что это будет долгая война. Мы должны были начать производить такие вещи как артиллерийские снаряды.

Украинцам нужно говорить Западу, что эта война — поворотный момент в истории, и что, в конечном счете, мы выигрываем, но это долговременный процесс, — говорит историк.

Так, Снайдер добавляет: возвращаясь к аналогии с Чехословакией в 1938 году, если бы она сопротивлялась нацистам самостоятельно — спросили ли бы страны Европы в 1940 году, почему она до сих пор не победила? Нет. Сейчас мир имеет довольно нереалистические представления о том, как происходят и сколько времени продолжаются войны.

— Нужно продолжать оказывать давление на другие стороны, пока что-нибудь не пойдет не так в их политике. И именно так мы должны об этом думать.

— Каким вы видите сценарий победы Украины? Каковы сегодня варианты окончания войны?

— Прежде всего, нужно иметь терпение. Украина не победит в этом году. Россия не победит в этом году. Никто не победит в этом году. Во-вторых — логистика. Украинцы должны иметь возможность уничтожить российскую логистику в радиусе 100, 200 км от своих границ.

Надо ожидать, что изменится российская политическая система, она терпит поражение. Это не вопрос физического изгнания украинцами каждого российского солдата. Когда они изменятся, то забудут эту войну, потому что она экзистенциальная, но для них необязательна, — отмечает Тимоти Снайдер.

Он предполагает, что во время кризиса в Кремле российские войска будут нужнее в РФ, а не на войне в Украине.

— Чего ждать Украине, если на выборах в США победит Дональд Трамп?

— Если Трамп победит, Америка просто исчезнет. Стремление Трампа — это то, чего не потерпит значительная часть американского общества. Если он победит, то постарается делать странные вещи. И в этом случае не суть важно, что он думает об Украине.

Европа должна будет взять на себя инициативу. Речь идет о немецком производстве оружия, французских солдат — должен быть европейский сценарий. Если не для победы, то, по крайней мере, для того, чтобы продержаться еще год, — заключает американский историк.

Найти еще несколько интересных мнений о выборах в США от политического эксперта, ты сможешь в нашем другом материале: как победа Трампа может повлиять на Украину, разбираем там.

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