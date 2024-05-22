Розповіді

Українці допомагають нам не потрапити у 1939-ий. Вагомі цитати з інтервʼю Тімоті Снайдера

Вікторія Мельник, журналістка сайту 22 Травня 2024, 18:00
Тімоті Снайдер
Фото: Facebook

Більше новин
MONATIK
Я твоє Чорне море, ти є моя Одеса! MONATIK випустив пісню А що? та кліп — режисеркою стала Таню Муіньо
Як зберігати полуницю, щоб вона не псувалася якнайдовше
Не втратить смак, соки та зовнішній вигляд: як зберігати полуницю, щоб довго не псувалася
Як оформити субсидію
Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція
Українці допомагають нам не потрапити у 1939-ий. Вагомі цитати з інтервʼю Тімоті Снайдера
Жіноче щастя (спатифілум): як доглядати в домашніх умовах і що для цього потрібно
Дивитись більше

Матеріали по темі

ДШВ
Найголовніше — відповідальність та дисципліна! Бійці ДШВ про важливі аспекти підготовки новобранців
Українці допомагають нам не потрапити у 1939-ий. Вагомі цитати з інтервʼю Тімоті Снайдера
Магія поза Гоґвортсом: як використовувати домашній Wi-Fi, якщо вимкнули світло
Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
графіки відключень світла
Відключення світла — графіки у регіонах та ситуація у системі зараз

Відео
0:05:47
ДШВ

Найголовніше — відповідальність та дисципліна! Бійці ДШВ про важливі аспекти підготовки новобранців
0:05:47
мобілізація засуджених
Лише бажання — замало. Як засуджені можуть мобілізуватися до армії ЗСУ: пояснення
0:07:27
покровський напрямок
Росіяни намагаються вийти на Часів Яр: складна ситуація на фронті та збір для 67 ОМБр
Карта бойових дій
Карта бойових дій 22 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:12:26
ворожі штурми
Піхотні атаки малими групами! Як змінились ворожі штурми у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях
0:02:55
пульстрон
Авто за донат! Повернись живим спільно з DOU збирають кошти на десять Пульстронів
0:12:31
колаборанти
Доки за них гинули, вони ловили російські хвилі. Як колаборанти з Авдіївки стали героями ворожої пропаганди
0:01:54
мобілізація жінок
Мобілізація жінок: що змінив новий закон та кому треба стати на військовий облік
Карта бойових дій в Україні сьогодні 21.05.2024: онлайн
Карта бойових дій 21 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:10
Що таке КАБи — характеристики російських керованих авіабомб
Дешева зброя, що нищить наші міста. Що таке КАБи — більше про небезпечні авіабомби
Більше відео
Українці допомагають нам не потрапити у 1939-ий. Вагомі цитати з інтервʼю Тімоті Снайдера
Читати далі
Захід каже “вуаля”, а Україна — “воля”: британський історик Тімоті Ґартон Еш про те, як світ сприймає українську війну

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь