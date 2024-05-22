Українці допомагають нам не потрапити у 1939-ий. Вагомі цитати з інтервʼю Тімоті Снайдера

Історичний шанс чи романтизація реальності? Нині все активніше у світовому просторі ширяться розмови про циклічність історії та роль України у цих подіях: повномасштабна війна в нашій країні впливає на кожну державу у світі та її порядок денний.

Може здатися, що допоки українці щодня віддають власні життя на фронті та навіть в тилу через постійні обстріли, на Заході романтизують цей період, порівнюючи його з минулим. Однак історики таким чином намагаються нагадати Європі, що ж насправді таке — війна.

Історик Єльського університету, дослідник Центральної та Східної Європи Тімоті Снайдер наголошує: якщо зараз Україна програє, це не зупинить Росію, а лише додать їй потужностей.

Тімоті Снайдер про Україну та 1939 рік

Під час конференції в естонському Таллінні 18 травня 2024 року, Тімоті Снайдер нагадав Європі про події Другої Світової війни у контексті сучасної, найбільшої з того часу війни в самому серці Європейського континенту.

— Моє порівняння буде з 1938 роком. Це наче 1938 рік, але Чехословаччина обрала боротися. У тому світі, де Чехословаччина чинить опір, не було б Другої Світової війни. Чехи мали гарну армію, могли відкинути німців назад.

Якби чехи чинили опір, а французи та британці, можливо й американці, почали допомагати, ми б мали конфлікт, але не Другу Світову війну, — висловив думку історик.

Він додав, що коли Німеччина вдерлася до Польщі у 1939 році, то робила це з допомогою чеської зброї — яка була найкращою у світі, а також з військовими-словаками.

— Якщо українці здадуться, або якщо ми здамо Україну, то в майбутньому війну вестиме вже інша Росія. Українці допомагають нам не потрапити в 1939 рік, — наголосив Тімоті Снайдер.

Timothy Snyder: If Ukraine gives up or we give up on Ukraine, we will move to 1939. pic.twitter.com/B8Z310Olqg — UNITED24 Media (@United24media) May 22, 2024

Вже в інтервʼю виданню Sestry, Тімоті Снайдер також сказав, що йдеться про те, щоб не дати Росії перемогти.

— Як ми можемо залучити західні країни до ще більшої допомоги у захисті України?

— Усі повинні зрозуміти, що це довготривалий процес. Ми зробили велику помилку у 2022 році, не думаючи, що це буде довга війна. Ми повинні були почати виробляти такі речі, як артилерійські снаряди.

Українцям потрібно говорити Заходу, що ця війна — поворотний момент історії, і що в кінцевому підсумку ми виграємо, але це довготривалий процес, — каже історик.

Так, Снайдер додає: повертаючись до аналогії з Чехословаччиною у 1938 році, якби та чинила опір нацистам самостійно — чи запитали б країни Європи у 1940 році, чому вона досі не перемогла? Ні. Натомість зараз світ має доволі нереалістичні уявлення про те, як відбуваються і скільки часу тривають війни.

— Потрібно продовжувати чинити тиск на інші сторони, поки щось не піде не так у їхній політиці. І саме так ми повинні про це думати.

— Яким ви бачите сценарій перемоги України? Які сьогодні є варіанти закінчення війни?

— Найперше, треба мати терпіння. Україна не переможе цьогоріч. Росія не переможе цього року. Ніхто не переможе цього року. По-друге — логістика. Українці повинні мати можливість знищити російську логістику в радіусі 100, 200 км від своїх власних кордонів.

Треба очікувати, що зміниться російська політична система, вона зазнає поразки. Це не питання фізичного вигнання українцями кожного російського солдата. Коли вони зміняться, то забудуть про цю війну, бо вона екзистенційна, але для них необовʼязкова, — наголошує Тімоті Снайдер.

Він припускає, що під час кризи у Кремлі, російські війська будуть більш потрібними у РФ, а не на війні в Україні.

— Чого чекати Україні, якщо на виборах в США переможе Дональд Трамп?

— Якщо Трамп переможе, Америка просто зникне. Прагнення Трампа — це те, чого не потерпить значна частина американського суспільства. Якщо він переможе, то намагатиметься робити дивні речі. І у цьому випадку майже не має значення, що він думає про Україну.

Європа повинна буде взяти на себе ініціативу. Йдеться про німецьке виробництво зброї, французьких солдатів — має бути європейський сценарій. Якщо не для перемоги, то принаймні для того, щоб протриматися ще рік, — висновує американський історик.

Знайти ще кілька цікавих думок про вибори в США від політичного експерта ти зможеш в нашому іншому матеріалі: як перемога Трампа може вплинути на Україну, розбираємо там.

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