Українці допомагають нам не потрапити у 1939-ий. Вагомі цитати з інтервʼю Тімоті Снайдера

Історичний шанс чи романтизація реальності? Нині все активніше у світовому просторі ширяться розмови про циклічність історії та роль України у цих подіях: повномасштабна війна в нашій країні впливає на кожну державу у світі та її порядок денний.

Може здатися, що допоки українці щодня віддають власні життя на фронті та навіть в тилу через постійні обстріли, на Заході романтизують цей період, порівнюючи його з минулим. Однак історики таким чином намагаються нагадати Європі, що ж насправді таке — війна.

Історик Єльського університету, дослідник Центральної та Східної Європи Тімоті Снайдер наголошує: якщо зараз Україна програє, це не зупинить Росію, а лише додать їй потужностей.

Під час конференції в естонському Таллінні 18 травня 2024 року, Тімоті Снайдер нагадав Європі про події Другої Світової війни у контексті сучасної, найбільшої з того часу війни в самому серці Європейського континенту.

— Моє порівняння буде з 1938 роком. Це наче 1938 рік, але Чехословаччина обрала боротися. У тому світі, де Чехословаччина чинить опір, не було б Другої Світової війни. Чехи мали гарну армію, могли відкинути німців назад.

Він додав, що коли Німеччина вдерлася до Польщі у 1939 році, то робила це з допомогою чеської зброї — яка була найкращою у світі, а також з військовими-словаками.

— Якщо українці здадуться, або якщо ми здамо Україну, то в майбутньому війну вестиме вже інша Росія. Українці допомагають нам не потрапити в 1939 рік, — наголосив Тімоті Снайдер.

