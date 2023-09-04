Мы транслируем себя в мир хуже, чем есть на самом деле. Откровенное интервью Джамалы о дискриминации в Украине

Украинские исполнители делают многое для того, чтобы о нас не забывали и продолжали помогать в войне против России. Одной из таких является Джамала.

С начала полномасштабной войны она собрала десятки миллионов долларов на помощь пострадавшим, знакомит Украину и мир с крымскотатарской культурой и помогает приближать победу.

Может ли быть украинская независимость без Крыма

Интервью BBC Украина с Джамалой прошло в августе, в день ее выступления в Лондоне на благотворительном футбольном матче Game4Ukraine. Джамала известна как украинская певица крымскотатарского происхождения.

Сейчас также смотрят

Крымские татары десятки лет страдают от российской политики и действий. Сейчас они тоже борются за независимость Украины и возвращение Крыма домой.

Джамала говорит, всегда совмещала два понятия и называла себя украинкой крымскотатарского происхождения. Это осознание пришло задолго до войны.

— Когда пытаются специально разделить крымские татары, украинцы… Для меня это единственный народ, который сейчас борется за свою территорию, за свое право жить на своей земле. И для меня это все и есть независимость.

Независимую без освобожденного от оккупантов Крыма певица Украину не видит. И даже рассматривать теории о переговорах по Крыму — провал.

Там все наше. Российская история показывает, что столетиями они воровали, убивали, уничтожали, переписывали, вывозили вагонами наши исторические артефакты, подтверждающие наше крымскотатарское существование в Крыму, — говорит Джамала.

Архивы и доказательства существования десятков крымскотатарских племен хранятся не в Украине, говорит Джамала. Конечно же самое большое количество из них в Москве.

О дискриминации наций в Украине

Певица не обошла острые и досадные темы дискриминации в Украине. Джамала понимает, что вернуть нужно будет не только потерянные крымские земли, но и человеческую ментальность.

На мой взгляд, мне мало Крыма сейчас в Украине. Очень хочется, чтобы в Украине наступил месяц крымскотатарской культуры, где бы мы слушали радио, музыку, видели культуру, костюмы, музеи, узнавали себя.

Еще одной культурой, которой не уделяют должного внимания, по мнению певицы, является еврейская.

— Мне кажется, что мы транслируем себя в мир хуже, чем мы на самом деле. Мы не должны позволять российской пропаганде думать, что украинцы какие-то на себе зашоренные.

Джамала говорит, что украинцы должны быть украинцами независимо от этнического происхождения, без проявлений расизма или нетолерантности. Свою деятельность она называет каплей в море, и хочет, чтобы крымскотатарскую культуру делали видимой, усиливали это для общества.

О недостаточной осведомленности и заинтересованности Джамала узнала еще при поступлении в Национальную музыкальную академию Украины, когда вместо вопросов теории ее спрашивали о Крыме, языке и культуре крымских татар.

Пятое поколение, которое бежит от РФ

В ходе благотворительных выступлений Джамала часто встречает известных политиков и деятелей. Одними из таких являются член Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Джамала рассказала подробнее, о чем они общались:

— Когда мне нужно было получить визу для того, чтобы выступить в завершении The Kennedy Center Honors, был час ночи, Киев, нет света. Как раз тогда, в те дни, был полный блекаут.

И мы получаем письмо. Открывается так медленно-медленно. Загружается картинка. И я вижу Нэнси Пелоси, которая выступает моим попечителем для того, чтобы получить эту визу. У меня такая челюсть… ну, я в шоке просто.

Уже в Вашингтоне Нэнси Пелоси встретилась с Джамалой, спросила, все ли у нее хорошо и как прошло пересечение границы. Джамала говорит, Нэнси Пелоси небезразличны украинцы.

И то же самое — Энтони Блинкен. Я просто ему говорю о повестке нашей — что девять часов нет света, что нам нужно air defence system, что я из Крыма, что мои дети — уже пятое поколение, которое должно бежать от российской агрессии.

Джамала говорит, никогда никому не отчитывалась, но перед поездкой к Байдену решила спросить у Владимира Зеленского, передать ли что-нибудь партнерам, и что он думает о поездке.

Я иду к президенту и говорю: Вот я еду. Нормально? Что скажете? Он говорит: Нормально. Ты приедешь и там будешь уже голосом страны.

На вопрос, когда певица видит Евровидение в Ялте, она ответила:

— Так, сегодня у нас 2023 год. Давайте немного отдохнем. Украина должна стать на ноги. И я думаю, что хорошо звучит 2030 год. Мне нравится — Ялта-2030. Красиво.

Ранее Юлия Зорий рассказывала о хейте, семье и приоритетах во время вторжения.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.