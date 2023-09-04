Ми транслюємо себе у світ гірше, ніж ми є насправді. Відверте інтерв’ю Джамали про дискримінацію в Україні

Українські виконавці роблять багато для того, аби про нас не забували та продовжували допомагати у війні проти Росії. Однією з таких є Джамала.

З початку повномасштабної війни вона зібрала десятки мільйонів доларів на допомогу постраждалим, знайомить Україну та світ з кримськотатарською культурою та допомагає наближати перемогу.

Чи може бути українська незалежність без Криму

Інтерв’ю BBC Україна з Джамалою відбулося у серпні, в день її виступу в Лондоні на благодійному футбольному матчі Game4Ukraine. Джамала відома як українська співачка кримськотатарського походження.

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Кримські татари десятки років страждають від російської політики та дій. Нині вони борються за незалежність України та повернення Криму додому.

Джамала каже, завжди поєднувала два поняття та називала себе українкою кримськотатарського походження. Це усвідомлення прийшло задовго до війни.

— Коли намагаються спеціально розділити кримських татар, українців… Для мене це єдиний народ, який зараз бореться за свою територію, за своє право жити на своїй землі. І для мене це все і є незалежність.

Незалежною без звільненого від окупантів Криму співачка Україну не бачить. І навіть розглядати теорії про переговори щодо Криму — провал.

Там все наше. Російська історія показує, що сторіччями вони крали, вбивали, знищували, переписували, вивозили вагонами наші історичні артефакти, які підтверджують наше кримськотатарське існування в Криму, — каже Джамала.

Архіви та докази існування десятків кримськотатарських племен зберігаються не в Україні, каже Джамала. Звісно ж, найбільша кількість з них у Москві.

Про дискримінацію націй в Україні

Співачка не оминула гострих та прикрих тем дискримінації в Україні. Джамала розуміє, що повернути потрібно буде не тільки втрачені кримські землі, а й людську ментальність.

На мій погляд, мені замало Криму зараз в Україні. Дуже хочеться, щоб в Україні наступив місяць кримськотатарської культури, де б ми слухали радіо, музику, бачили культуру, костюми, музеї, пізнавали себе.

Ще однією культурою, якій не приділяють належної уваги, на думку співачки, є єврейська.

— Мені здається, що ми транслюємо себе у світ гірше, ніж ми є насправді. Ми не маємо дозволяти російській пропаганді думати, що українці якісь на собі зашорені.

Джамала каже, українці мають бути українцями незалежно від етнічного походження, без проявів расизму чи нетолерантності. Свою діяльність вона називає краплею в морі і хоче, аби кримськотатарську культуру робили видимою, підсилювали це для суспільства.

Про недостатню обізнаність та зацікавленість Джамала дізналася ще під час вступу в Національну музичну академію України, коли замість питань теорії її питали про Крим, мову і культуру кримських татар.

П’яте покоління, яке біжить від РФ

Під час благодійних виступів Джамала часто зустрічає відомих політиків та діячів. Одними з таких є членкиня Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джамала розповіла детальніше, про що вони спілкувалися:

— Коли мені потрібно було отримати візу для того, щоб виступити на завершенні The Kennedy Center Honors, була перша година ночі, Київ, немає світла. Якраз тоді, в ті дні, був повний блекаут.

І ми отримуємо листа. Відкривається так повільно-повільно. Завантажується картинка. І я бачу Ненсі Пелосі, яка виступає моїм попечителем для того, щоб отримати цю візу. У мене така щелепа… ну, я в шоці просто.

Уже у Вашингтоні Ненсі Пелосі зустрілася з Джамалою, спитала, чи все в неї добре та як пройшов перетин кордону. Джамала каже, Ненсі Пелосі не байдуже на українців.

І те саме — Ентоні Блінкен. Я просто йому кажу про повістку нашу — що дев’ять годин немає світла, що нам потрібно air defence system, що я з Криму, що мої діти — вже п’яте покоління, які мають бігти від російської агресії.

Джамала каже, ніколи нікому не звітувала, але перед поїздкою до Байдена вирішила запитати у Володимира Зеленського, чи передати щось партнерам, і що він думає про поїздку.

Я йду до президента і кажу: От я їду. Нормально? Що скажете? Він каже: Нормально. Ти ж приїдеш і там будеш вже голосом країни.

На питання, коли співачка бачить Євробачення в Ялті, вона відповіла:

— Так, сьогодні у нас 2023 рік. Давайте трохи відпочинемо. Україна має стати на ноги. І я думаю, що гарно звучить 2030 рік. Мені подобається — Ялта-2030. Красиво.

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