Для мене війна почалася у 2014 році, але відчула я її у 2022. Юлія Зорій про хейт, сім’ю та пріоритети під час вторгнення

У сучасному суспільстві жінкам й досі важко досягати намічених цілей без осуду ззовні. І навіть тоді, коли вершини вже покорені, з’являється новий виклик: реалізуватися ще й в стосунках та насолоджуватися життям з коханою людиною, попри обговорення інших.

З власного досвіду про всі виклики життя успішної жінки знає телеведуча програми Ранок у великому місті та психологиня Юлія Зорій. Її чоловік — міністр оборони України Олексій Резніков, а нині його посада стала чи не найбільшою небезпекою для сім’ї.

Про зміни у житті та нові пріоритети, жінка розповіла виданню WoMo.

Зараз також дивляться

Особисті пріоритети

Повномасштабне вторгнення кинуло тисячам українських сімей випробування. Юлія Зорій боялася, що й для їхньої пари ці часи минуть нелегко.

— Як за півтора року війни змінилися Ваші пріоритети?

— Від 24 лютого я зрозуміла, що для мене найголовнішим є моя сім’я. І якщо постане питання вибору між чоловіком та професійною реалізацією, я оберу сім’ю. Чого до цього раніше не зробила б, прагнучи до останнього поєднувати й перше, і друге.

Але тепер моя професійна реалізація ніколи не буде конкурувати із сім’єю. Якщо потрібні переїзди чи виїзди, я поступлюся добровільно. Бо я зрозуміла, що однаково знайду, як себе реалізовувати поза телебаченням, — каже телеведуча.

У моєму випадку стосунки укріпилися, на щастя, ще більше, бо у нас із чоловіком є розуміння того, хто ми є, для чого перебуваємо разом, як та куди рухаємося.

А ще Юлія Зорій зізнається, що під час війни у їхньому домі з’явилося ще два коти — тепер по домівці бігає троє чотирилапих.

— Як для Вас почалося повномасштабне вторгнення?

— До такого неможливо підготуватися. Ми майже не спали всю ніч, бо в Олексія не припинялися нічні дзвінки по роботі. І вже під ранок, коли я почала провалюватися в сон, то почула вибух — подумала, що це наснилося від напруження.

Юлія Зорій пригадує, як тоді спросоння ще намагалася пояснити чоловікові, що вдень має справи в місті. Резніков попросив сидіти вдома і не виходити за жодних умов.

— Весь день я просиділа 24 лютого біля телевізора. У мене було заціпеніння. Я не могла їсти чи пити. Я лише приймала заспокійливі ліки та нічого більше не могла робити. Я просто сиділа в одній позі у кріслі весь день.

Для мене війна почалася у 2014 році, але відчула я її у 2022.

Вже з 26 лютого Юлія Зорій почала допомагати українцям психологічно на гарячій лінії. Жінка зізнається, що тоді був хаос із дзвінків, в якому треба було точково допомогти кожному.

Відтоді психологиня спостерігала кілька хвиль, які характеризувалися схожими запитами. Спочатку люди телефонували й питали, виїздити їм з України, чи ні. Друга хвиля почалася тоді, коли чоловіки масово йшли до військкоматів, і допомоги потребували дружини, матері, сестри чи дочки.

Третя хвиля — коли приходили звістки про загибель.

— Серед основних запитів були тривога, стрес, відносини, депресія, адаптація. Переважна більшість — це люди віком 18-25 років (42%), 26-35 років (30%), 36-45 років (18%). Зазвичай зверталися клієнти, які мешкали у момент консультацій в Україні, Німеччині, Польщі, Іспанії, Нідерландах, Чехії, — розповідає Юлія Зорій.

А ще вона додає: за психологічною підтримкою звертається все більше чоловіків. Ба більше: їхні запити часто стосуються покращення стосунків у сім’ї, з чим раніше могли прийти лише жінки.

Нові проекти та ментальне здоров’я українців

На фоні широкого вторгнення держава та інституції почали активно працювати над поширенням психологічної допомоги для українців.

— Чи пропонували Вам працювати над якимось психологічним проектом?

— Зараз Міністерство охорони здоров’я спільно із партнерами — представництвом ВООЗ в Україні, компанією Освіта XXI століття та агентством відеоконтенту 16х9 — підготувало майстер-клас з апробованими ВООЗ стратегіями роботи зі стресом, тривогою й іншими проблемами. Він складається із п’яти епізодів, — розповіла Зорій.

Кожен епізод — це окреме відео, яке містить низку унікальних стратегій. Мене запросили стати ведучою цього проекту, і я охоче погодилася, бо це справді дуже ефективні стратегії, завдяки яким кожен самостійно зможе навчитися допомагати собі, навчитися розв’язувати та керувати своїми проблемами, стати стресостійким і сформувати звичку піклуватися про своє ментальне здоров’я. Тому дуже раджу.

Називається YouTube-канал — Твоє ментальне здоров’я.

Юлія Зорій також часто стикається з хвилями хейту та критики від українців.

Спочатку її критикували за одруження з Резніковим, потім — вона сама стала “вигрібати” за рішення чи роботу свого чоловіка загалом.

Жінка каже: знає, що платить “податок за публічність”. Часто вона не читає негативні коментарі, зменшує коло підписників чи просто ігнорує хейт. Та коли на неї намагаються перекинути відповідальність за речі, які вона не казала і не робила, то намагається донести людям свою правду.

— Напередодні війни в інтерв’ю Каті Осадчій я сказала, що у міністра оборони та у мене тривожних валіз немає, і ми їх не складаємо. Але, якщо людям буде легше і спокійніше її скласти, то зробіть це. А пізніше, вже після початку війни, у коментарях мене критикували: “Вона сказала, що не треба готувати валізи”.

У такі коментарі я вмикаюсь, коли у мене є час і бажання, та вимагаю, аби мені навели приклад, де я таке казала. Люди хочуть перекласти відповідальність за прийняття рішень на кого завгодно, а не бути відповідальними самим. Вони прагнуть виправдати власну бездіяльність, тому свідомо наділили мене якимось статусом, на який прагнуть рівнятись.

А я не є державною службовицею, у мене немає повноважень комусь про щось робити повідомлення, тому варто подбати про себе самим. Бо війна — це час дорослішання!

Десятки випробувань падають на нас щодня. Та сила, з якою українці та українки їх долають — надихає. Як українська зірка фехтування Ольга Харлан впоралася з дискваліфікацією та чим насправді завершилося змагання з росіянкою, читай в іншому інтерв’ю.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.