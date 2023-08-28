Интервью

Для меня война началась в 2014 году, но почувствовала я её в 2022. Юлия Зорий о хейте, семье и приоритетах во время вторжения

Виктория Мельник, редактор сайта 28 августа 2023, 17:00
Юлия Зорий
Фото: Instagram

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