Для меня война началась в 2014 году, но почувствовала я её в 2022. Юлия Зорий о хейте, семье и приоритетах во время вторжения

В современном обществе женщинам до сих пор трудно достигать намеченных целей без осуждения извне. И даже когда вершины уже покорены, появляется новый вызов: реализоваться ещё в отношениях и наслаждаться жизнью с любимым человеком, несмотря на обсуждение других.

По собственному опыту обо всех вызовах жизни успешной женщины знает телеведущая программы Ранок великому місті и психолог Юлия Зорий. Её муж — министр обороны Украины Алексей Резников, а ныне его должность стала едва ли не самой большой опасностью для семьи.

Об изменениях в жизни и новых приоритетах женщина рассказала изданию WoMo.

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Личные приоритеты

Полномасштабное вторжение бросило тысячам украинских семей испытание. Юлия Зорий боялась, что и для их пары эти времена пройдут нелегко.

— Как за полтора года войны изменились ваши приоритеты?

— С 24 февраля я поняла, что для меня самое главное — моя семья. И, если встанет вопрос выбора между мужем и профессиональной реализацией, я выберу семью. Чего раньше не сделала бы, стремясь до последнего совмещать и первое, и второе.

Но сейчас моя профессиональная реализация никогда не будет конкурировать с семьей. Если нужны переезды или выезды, я уступлю добровольно. Потому что я поняла, что все равно найду, как себя реализовывать вне телевидения, — говорит телеведущая.

В моем случае отношения укрепились, к счастью, ещё больше, потому что у нас с мужем есть понимание того, кто мы есть, для чего находимся вместе, как и куда двигаемся.

А еще Юлия Зорий признается, что во время войны в их доме появилось ещё два кота — теперь по дому бегают трое четвероногих.

— Как для Вас началось полномасштабное вторжение?

— К такому невозможно подготовиться. Мы почти не спали всю ночь, потому что у Алексея не прекращались ночные звонки по работе. И уже к утру, когда я начала проваливаться в сон, то услышала взрыв — подумала, что это приснилось от напряжения.

Юлия Зорий вспоминает, как тогда спросонья ещё пыталась объяснить мужу, что днем у неё есть дела в городе. Резников попросил сидеть дома и не выходить ни при каких обстоятельствах.

— Весь день я просидела 24 февраля у телевизора. У меня было оцепенение. Я не могла есть или пить. Я только принимала успокоительное лекарство и ничего больше не могла делать. Я просто сидела в одной позе в кресле весь день.

Для меня война началась в 2014 году, но почувствовала я её в 2022 году.

Уже с 26 февраля Юлия Зорий стала помогать украинцам психологически на горячей линии. Женщина признается, что тогда был хаос из звонков, в котором нужно было помочь каждому.

С тех пор психолог наблюдала несколько волн, характеризовавшихся схожими запросами. Сначала люди звонили по телефону и спрашивали, выезжать им из Украины, или нет. Вторая волна началась тогда, когда мужчины массово шли в военкоматы, и в помощи нуждались жены, матери, сестры или дочери.

Третья волна — когда приходили известия о гибели.

— Среди основных запросов были тревога, стресс, отношения, депрессия, адаптация. Подавляющее большинство — это люди в возрасте 18-25 лет (42%), 26-35 лет (30%), 36-45 лет (18%). Обычно обращались клиенты, проживавшие в момент консультаций в Украине, Германии, Польше, Испании, Нидерландах, Чехии, — рассказывает Юлия Зорий.

А ещё она добавляет: за психологической поддержкой обращается все больше мужчин. Более того: их запросы часто касаются улучшения отношений в семье, с чем раньше могли прийти только женщины.

Новые проекты и ментальное здоровье украинцев

На фоне широкого вторжения государство и институции начали активно работать над распространением психологической помощи для украинцев.

— Предлагали ли Вам работать над каким-то психологическим проектом?

— Сейчас Министерство здравоохранения совместно с партнерами — представительством ВОЗ в Украине, компанией Образование XXI века и агентством видеоконтента 16х9 — подготовило мастер-класс по апробированным ВОЗ стратегиям работы со стрессом, тревогой и другими проблемами. Он состоит из пяти эпизодов, — рассказала Зорий.

Каждый эпизод — это отдельное видео, содержащее ряд уникальных стратегий. Меня пригласили стать ведущей этого проекта, и я охотно согласилась, потому что это действительно очень эффективные стратегии, благодаря которым каждый сможет научиться помогать себе, научиться решать и управлять своими проблемами, стать стрессоустойчивым и сформировать привычку заботиться о своем ментальном здоровье. Поэтому очень советую.

Называется YouTube-канал — Твоє ментальне здоров’я.

Юлия Зорий часто сталкивается с волнами хейта и критики от украинцев.

Сначала её критиковали за женитьбу с Резниковым, потом — она сама стала “выгребать” за решение или работу своего мужа в целом.

Женщина говорит: знает, что платит “налог за публичность”. Часто она не читает негативные комментарии, уменьшает круг подписчиков или просто игнорирует хейт. Но когда на неё пытаются перебросить ответственность за вещи, которые она не говорила и не делала — пытается донести людям свою правду.

— В канун войны в интервью Кате Осадчей я сказала, что у министра обороны и у меня тревожных чемоданов нет, и мы их не складываем. Но, если людям будет легче и спокойнее их сложить, то сделайте это. А позже, уже после начала войны, в комментариях меня критиковали: “Она сказала, что не нужно готовить чемоданы”.

В такие комментарии я включаюсь, когда у меня есть время и желание и требую, чтобы мне привели пример, где я такое говорила. Люди хотят переложить ответственность за принятие решений на кого угодно, а не отвечать самим. Они стремятся оправдать собственное бездействие, поэтому сознательно наделили меня каким-то статусом, на который стремятся равняться.

А я не являюсь государственной служащей, у меня нет полномочий кому-то о чем-то делать сообщения, поэтому стоит позаботиться о себе самим. Потому что война — это время взросления!

Десятки испытаний падают на нас каждый день. Но сила, с которой украинцы и украинки их одолевают, вдохновляет. Как украинская звезда фехтования Ольга Харлан справилась с дисквалификацией и чем действительно завершилось соревнование с россиянкой, читай в другом интервью.

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