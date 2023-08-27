Я не железная. Я просто человек — интервью Ольги Харлан о скандале с дисквалификацией и нервном срыве

Украинцы с замиранием сердца следили за ее борьбой на чемпионате мира-2023 по фехтованию против россиянки. А потом и за возможность соперничать дальше после того, как отказалась пожать руку сопернице и получила “черную карту”.

Шестикратная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан всегда проявляла железную волю к победе. Однако в интервью Маше Ефросининой спортсменка поделилась, что у нее тоже есть эмоции и она даже пережила нервный срыв после соревнований.

Об эмоциях после обстрелов и истерики

Я не железная. Я просто человек, у которого есть чувства и который так же переживает за все, что происходит. Потому что Украина — это мое сердце, мои родители, мои друзья, мое все.

Когда был какой-то обстрел, я пошла утром на тренировку. Я сижу и начинаю плакать. Никого не было в зале, только тренер. Предложил пойти домой, но я отказалась.

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Учишься переключаться и настраиваться на работу в таких реалиях, потому что это помогает идти дальше. Это очень тяжело, но мы идем.

О скандале с дисквалификацией

Надо начинать с того момента, как этих так называемых нейтральных спортсменов стали допускать к соревнованиям. Они не нейтральны.

У меня спрашивают, когда я решила, что не буду жать руку. Я решила, когда узнала, что они возвращаются.

Здесь вопрос к МОК (дисквалификации россиян по спорту — ред.), что изменилось за один год. Кончилась война? Стало лучше? Стало тише? Нет, стало еще хуже. Больше людей погибло.

На это нам ответили: дискриминация. Каждый спортсмен имеет право на участие, несмотря на паспорт и гражданство.

Я всегда была за то, чтобы активно бойкотировать россиян. То есть идти на соревнования, где они есть, и сражаться против них. Я считаю, что пожать руку — это проявить уважение. Но я не уважаю ее, поэтому не хочу жать руку.

Я говорила очень много с собой. Говорила: “Оля, не внушай себе мысль, что ты проиграешь.” Я не должна была проиграть это сражение.

Единственная проблема была — это эмоции. Потому что она (соперница, — ред.) это вся Россия. Это очень мешало. Я не спала вообще.

О нервном срыве после боя

Когда я уже шла по дорожке, начинала плакать. Меня обнял мой тренер, парень. Я зашла за угол, бросила вещи и начала рыдать и кричать.

Я не помню, когда в жизни я так плакала.

Я после очень многое думала о том, почему так было. Очень много говорила о своей реакции с психологом. Только недавно я поняла, что это было горе. Потому что все, что происходит с нами — это горе.

Продолжают сражаться на спортивном поприще даже украинские защитники после ранений. Читай интервью молодого участника Invictus games 2023.

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