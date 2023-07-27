Все из-за россиянки? Ольгу Харлан дисквалифицировали с Чемпионата мира. Подробности от ФФУ и Кулебы

Лидера сборной Украины по фехтованию Ольгу Харлан дисквалифицировали с Чемпионата мира по фехтованию после этапа с россиянкой, которая выступала в нейтральном статусе.

Читай в нашем материале, почему Ольгу Харлан дисквалифицировали — детали.

Ольгу Харлан исключили из Чемпионата мира за отказ пожать руку россиянке

Россиянка Анна Смирнова прошла в следующий раунд автоматически. Перед поединком спортсменки поздоровались с прикосновением сабли, как того требует регламент. После победы Харлан пожать руку россиянке отказалась.

Сейчас также смотрят

Когда Смирнова подошла к украинке, Ольга Харлан выставила вперед саблю и сказала что-то представительнице РФ, а потом сошла с дорожки. Россиянка долгое время ждала на площадке постановления судей. Встреча завершилась со счетом 15:7 в пользу украинки.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев рассказал подробнее, что произошло:

Мы полностью поддерживаем Ольгу Харлан в этой ситуации. Готовим протест, будем оспаривать это решение. Судья черную карточку не давал, — говорит Михаил Ильяшев.

На рассмотрение апелляции уйдет несколько дней. Речь о возвращении на соревнование не идет.

Теперь будут бороться за отмену дисквалификации, ведь так Ольга Харлан не сможет участвовать даже в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней.

Чемпионат мира дает много зачетных баллов для Олимпийских игр. На олимпиаду можно будет квалифицироваться через командные соревнования, — объясняет Михаил Ильяшев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал:

— Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя.

Ольга Харлан победила в честном соревновании и показала себя достойно. Я призываю Международную федерацию фехтования восстановить права Харлан и позволить ей соревноваться.

Раньше мы рассказывали, сколько украинских спортсменов уехали из Украины из-за войны.

А чтобы узнавать о самом важном и интересном, подписывайся на Telegram и Instagram Вікон.