Усе через росіянку? Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу. Подробиці від ФФУ та Кулеби

Лідерку збірної України з фехтування Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу з фехтування після етапу з росіянкою, що виступала в нейтральному статусі.

Читай у нашому матеріалі, чому Ольгу Харлан дискваліфікували — деталі.

Ольгу Харлан виключили із Чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці

Росіянка Анна Смірнова пройшла до наступного раунду автоматично. Перед поєдинком спортсменки привіталися дотиком шаблі, як того вимагає регламент. Однак після перемоги Харлан відмовилася потиснути руку росіянці.

Зараз також дивляться

Коли Смірнова підійшла до українки, Ольга Харлан виставила вперед шаблю та щось сказала представниці РФ, а потім зійшла з доріжки. Росіянка тривалий час чекала на майданчику ухвали суддів. Зустріч закінчилася з рахунком 15:7 на користь українки.

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розповів детальніше, що сталося:

Ми повністю підтримуємо Ольгу Харлан у цій ситуації. Готуємо протест, будемо оскаржувати це рішення. Суддя чорну картку не давав, — каже Михайло Ілляшев.

На розгляд апеляції знадобиться кілька днів. Про повернення на змагання не йдеться.

Нині будуть боротися за скасування дискваліфікації, адже так Ольга Харлан не зможе брати участь навіть у командних змаганнях, які будуть за декілька днів.

Чемпіонат світу дає багато залікових балів для Олімпійських ігор. На олімпіаду можна буде кваліфікуватися через командні змагання, — пояснює Михайло Ілляшев.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба написав:

— Анна Смірнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою.

Ольга Харлан перемогла в чесному змаганні та гідно показала себе. Я закликаю Міжнародну федерацію фехтування відновити права Харлан і дозволити їй змагатися.

Раніше ми розповідали, скільки українських спортсменів виїхали з України через війну.

А щоб дізнаватися про найважливіше та найцікавіше, підписуйся на Telegram та Instagram Вікон.