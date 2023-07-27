Спорт без агресора! Росію та Білорусь офіційно не запросили на Олімпійські ігри-2024

Олімпійські ігри-2024 стали однією з найобговорюваніших тем року, адже Міжнародний олімпійський комітет (МОК) хотів допустити російських та білоруських спортсменів до участі у змаганнях, але під нейтральним прапором. Це викликало обурення в України та інших країн світу.

26 липня 2023 року МОК офіційно надіслав запрошення взяти участь в Олімпійських іграх-2024 203 країнам. Росії та Білорусі у цьому списку немає.

МОК не запросив Росію та Білорусь на Олімпіаду-2024: що відомо

Раніше Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що прийматиме рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів із російським або білоруським паспортом відповідно до рекомендацій для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів щодо участі спортсменів із російським або білоруським паспортом на міжнародних змаганнях у відповідний час.

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Крім цього, на Олімпійські ігри-2024 не запросили Гватемалу. Країну відсторонили від олімпійського руху через імовірне втручання гватемальського уряду в незалежність Національного олімпійського комітету цієї країни.

Чи братиме Україна участь в Олімпійських Іграх-2024

Раніше, коли МОК повідомляв про можливу участь росіян та білорусів під нейтральним прапором, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що Україна розглядає варіант можливої участі українських спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади-2024 навіть за такої умови.

— Ми ведемо дискусії з нашими всеукраїнськими федераціями, з нашими спортсменами. Намагалися, щоб Росії та Білорусі не було на Олімпійських іграх. Ми це зробили, тому що прапорів та іншої символіки Росії та Білорусі там не буде, — казав міністр в ефірі телемарафону Єдині новини.

Зараз уже відомо, що Росію та Білорусь не запросили на змагання. Тож чекатимемо інформації від представників України.

Раніше ми розповідали про скандал через допуск росіян та білорусів на Олімпіаду-2024. Що означає виступати під нейтральним статусом, чому Росія вже так робила та як відреагували різні країни, читай за посиланням.

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