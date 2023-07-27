Спорт без агрессора! Россию и Беларусь официально не пригласили на Олимпийские игры-2024

Олимпийские игры-2024 стали одной из обсуждаемых тем года, ведь Международный олимпийский комитет (МОК) хотел допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, но под нейтральным флагом. Это возмутило Украину и другие страны мира.

26 июля 2023 года МОК официально направил приглашение принять участие в Олимпийских играх-2024 203 странам. России и Беларуси в этом списке нет.

МОК не пригласил Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024: что известно

Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что будет принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в соответствии с рекомендациями для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в соответствующее время.

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Кроме того, на Олимпийских играх-2024 не пригласили Гватемалу. Страна была отстранена от олимпийского движения из-за вероятного вмешательства гватемальского правительства в независимость Национального олимпийского комитета этой страны.

Будет ли Украина участвовать в Олимпийских Играх-2024

Ранее, когда МОК сообщал о возможном участии россиян и белорусов под нейтральным флагом, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Украина рассматривает вариант возможного участия украинских спортсменов во всех соревнованиях к Олимпиаде-2024 даже при таком условии.

— Мы ведем дискуссии с нашими всеукраинскими федерациями, с нашими спортсменами. Пытались, чтобы России и Беларуси не было на Олимпийских играх. Мы это сделали, потому что флагов и другой символики России и Беларуси там не будет, — говорил министр в эфире телемарафона Єдині новини.

Сейчас уже известно, что Россию и Беларусь не пригласили на соревнования. Будем ждать информации от представителей Украины.

Ранее мы рассказывали о скандале из-за допуска россиян и белорусов на Олимпиаду-2024. Что значит выступать под нейтральным статусом, почему Россия уже так выступала и как отреагировали разные страны, читай по ссылке.

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