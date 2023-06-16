Відтік спортсменів. Скільки українських атлетів виїхали за кордон через війну

Тисячі українських атлетів нині перебувають на базах іноземних національних олімпійських комітетів. У країні спостерігається відтік спортсменів? Читай у нашому матеріалі, скільки українських спортсменів виїхали за кордон та чому.

Скільки українських спортсменів виїхали за кордон

Понад 40 тисяч українських спортсменів наразі виїхали за кордон. З початком повномасштабної війни якась кількість просто не поверталася в Україну, а хтось виїхав уже після війни.

Про це розповів міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт під час зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії Маргарітісом Схінасом у Києві.

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Понад 40 тисяч спортсменів поїхали за кордон. Всі країни, національні олімпійські комітети надали велику допомогу, щоб наші спортсмени залишилися за кордоном з перших днів війни, — сказав Гутцайт.

Частина спортсменів перебували за кордоном та залишилися там після початку повномасштабної війни, людям з Харкова, Маріуполя чи Херсона, не було куди повертатися.

Також міністр наголосив на неможливості допуску до змагань атлетів із Росії та Білорусі. Хоча МОК рекомендував дозволити це зробити. Україна працює з кожною федерацією окремо, щоб не допустити повернення росіян та білорусів у спорт після голосування Європарламенту.

Понад 300 українських спортсменів загинуло внаслідок війни, тому поки вона триває — не може бути й мови про участь росіян та білорусів у змаганнях. Гутцайт акцентував на тому, що всі російські спортсмени — це люди системи Путіна, тому їх не можна повертати до змагань.

Українським спортсменам цьогоріч заборонили брати участь у змаганнях, де будуть представники з Росії та Білорусі. Наказ оприлюднений на Мінмолодьспорту і стосується олімпійських, неолімпійських, а також паралімпійських видів спорту.

Раніше ми розповідали, як дівчинка, що втратила ногу внаслідок обстрілу, виборола перемогу на змаганнях.

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