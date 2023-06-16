Война в Украине

Отток спортсменов. Сколько украинских атлетов выехали за границу из-за войны

Анастасия Грубрина, редактор сайта 16 июня 2023, 16:00
Скільки українських спортсменів виїхали за кордон
Фото: Facebook

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