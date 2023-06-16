Отток спортсменов. Сколько украинских атлетов выехали за границу из-за войны

Тысячи украинских атлетов находятся на базах иностранных национальных олимпийских комитетов. В стране наблюдается отток спортсменов? Читай в нашем материале, сколько украинских спортсменов уехали за границу и почему.

Сколько украинских спортсменов выехали за границу

Более 40 тысяч украинских спортсменов выехали за границу. С началом полномасштабной войны какое-то количество просто не возвращалось в Украину, а кто-то уехал уже после войны.

Об этом рассказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом в Киеве.

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Более 40 тысяч спортсменов уехали за границу. Все страны, национальные олимпийские комитеты оказали большую помощь, чтобы наши спортсмены остались за границей с первых дней войны, — сказал Гутцайт.

Часть спортсменов находились за границей и остались там после начала полномасштабной войны, людям из Харькова, Мариуполя или Херсона некуда было возвращаться.

Также министр отметил невозможность допуска к соревнованиям атлетов из России и Беларуси. Хотя МОК рекомендовал разрешить это сделать. Украина работает с каждой федерацией в отдельности, чтобы не допустить возвращения россиян и белорусов в спорт после голосования Европарламента.

Более 300 украинских спортсменов погибли в результате войны, поэтому пока она продолжается — не может быть и речи об участии россиян и белорусов в соревнованиях. Гутцайт акцентировал внимание на том, что все российские спортсмены — это люди системы Путина, поэтому их нельзя возвращать в соревнования.

Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, где будут представители из России и Беларуси. Приказ обнародован на сайте Министерства молодежи и спорта и касается олимпийских, неолимпийских, а также паралимпийских видов спорта.

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