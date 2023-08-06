Победа как лучшая реабилитация: интервью самого молодого участника Invictus games 2023

Началась война и срочники стали первыми, кто встретил полномасштабную войну. Одним из них был Вениамин Бондарчук. Он получил ранения в Херсонской области во время контрнаступления и в результате потерял ногу.
Но благодаря родным парень понял, что жизнь не кончается и начал карьеру спортсмена. Теперь он будет представлять Украину на Invictus games 2023 в следующих категориях: спринт, велоспорт, баскетбол и волейбол.
Участник Национальной сборной Украины на Invictus games 2023 Вениамин Бондарчук рассказал Яне Брензей в эфире марафона Єдині новини, как он попал на фронт в батальон морской пехоты и восстановил веру в свои силы благодаря спорту после ампутации.
В 2021 году я отправился на срочную службу. Очень хотел попасть в ВМС, но оказался в морской пехоте. Сначала был очень взбешен, потому что хотел на море служить, на корабле. Но когда попал в морскую пехоту, ни разу не пожалел об этом.
Служба шла, комбат нам говорил, что учит нас уничтожать. Мы думали, что так не будет, потому что срочная служба закончится и все. Но все же началась полномасштабная война.
Служба шла, комбат нам говорил, что учит нас уничтожать. Мы думали, что так не будет, потому что срочная служба закончится и все. Но все же началась полномасштабная война.
Мы тогда были в Грибовке на боевом дежурстве. Нам комбат сказал, что Беларусь начала учения, поэтому скоро начнется война. Мы не хотели в это верить, потому что сами срочники и нам домой за несколько дней можно было ехать.
Но получилось так, что полномасштабная война началась для меня с того, что позвонил по телефону товарищу, который на границе стоял. Он сказал, что слышит, как российские танки заводятся и идут. Я сказал, чтобы не придумывал. Только положил трубку, положил голову на подушку и услышал первый прилет по Одесскому аэропорту.
В Херсонской области 27 мая мы с утра начали штурмовать села, которые были временно оккупированы. Мы освободили одно село и пошли сразу на другую. Это была наша ошибка, поэтому мы понесли потери. Начали вывозить раненых и погибших.
Когда начали вывозить третью группу, начался обстрел. Немного его переждали, попросил друга посмотреть, где наш танк, который должен был сопровождать нас. Он мне что-то говорит и я в этот момент улетаю. Я встал на две противопехотные мины.
Поначалу ничего не понимал. Стал на ногу и чувствую, что нет опоры. Спрашиваю у друга, оторвало ли ногу. Он сказал, что да и начал плакать. А я смеялся.
Поначалу ничего не понимал. Стал на ногу и чувствую, что нет опоры. Спрашиваю у друга, оторвало ли ногу. Он сказал, что да и начал плакать. А я смеялся.
У меня был шок и я не понимал, что произошло. Меня быстро ребята погрузили в БМП. Потом шок прошел и я начал чувствовать, что нога очень сильно болит.
Когда начал от наркоза отходить, то не сильно расстраиваться. Сначала подумал о том, что, наконец, смогу увидеть родителей и любимую девушку.
А потом прошло несколько дней и появились мысли, что теперь всю жизнь с протезом ходить, а его еще и могли не поставить. Была очень сильная дисмораль.
Но мои родители и девушка поддерживали, так что понял, что на этом жизнь не заканчивается. Есть очень много ребят, которые потеряли ногу, руку и думают так же. Но могу сказать, что все закончено, когда по крышке гроба бьют только.
Я буду выступать в таких видах как бег, велоспорт, баскетбол на колясках и сидящие волейбол, а еще эстафета будет. Для подготовки у нас есть учебно-тренировочные сборы в Олимпийском центре.
Больше всего мне нравится баскетбол на колясках, потому что это командная игра. Я когда-то играл в нее, но на колясках это совсем другое дело.
Ребята иногда приходят, показывают, как нужно играть. А они стоят на ногах. Я говорю им сесть и тогда они не могут попасть, потому что это очень тяжело.
Ребята иногда приходят, показывают, как нужно играть. А они стоят на ногах. Я говорю им сесть и тогда они не могут попасть, потому что это очень тяжело.
Очень хотим в финале встретиться с США, поскольку они очень круто играют. Потому нам нужно выигрывать.
Спортом начал заниматься где-то через полгода после ранения. Это было уже после того, как меня запротезировали. А вообще меня Invictus games привели к спорту, потому что до этого еще жалел себя.
Спорт никогда не добавит тебе здоровья, но поднимет моральное состояние. То, что ты победишь, это очень большая реабилитация.
Спорт никогда не добавит тебе здоровья, но поднимет моральное состояние. То, что ты победишь, это очень большая реабилитация.
Выступит на соревнованиях Invictus games и другой украинский защитник, потерявший конечности. Читай историю Александра Будько и как складывается его жизнь после ампутации ног.
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Фото: Invictus Games