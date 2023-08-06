Победа как лучшая реабилитация: интервью самого молодого участника Invictus games 2023

Началась война и срочники стали первыми, кто встретил полномасштабную войну. Одним из них был Вениамин Бондарчук. Он получил ранения в Херсонской области во время контрнаступления и в результате потерял ногу.

Но благодаря родным парень понял, что жизнь не кончается и начал карьеру спортсмена. Теперь он будет представлять Украину на Invictus games 2023 в следующих категориях: спринт, велоспорт, баскетбол и волейбол.

Участник Национальной сборной Украины на Invictus games 2023 Вениамин Бондарчук рассказал Яне Брензей в эфире марафона Єдині новини, как он попал на фронт в батальон морской пехоты и восстановил веру в свои силы благодаря спорту после ампутации.

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О начале службы и полномасштабной войне

В 2021 году я отправился на срочную службу. Очень хотел попасть в ВМС, но оказался в морской пехоте. Сначала был очень взбешен, потому что хотел на море служить, на корабле. Но когда попал в морскую пехоту, ни разу не пожалел об этом.

Служба шла, комбат нам говорил, что учит нас уничтожать. Мы думали, что так не будет, потому что срочная служба закончится и все. Но все же началась полномасштабная война.

Мы тогда были в Грибовке на боевом дежурстве. Нам комбат сказал, что Беларусь начала учения, поэтому скоро начнется война. Мы не хотели в это верить, потому что сами срочники и нам домой за несколько дней можно было ехать.

Но получилось так, что полномасштабная война началась для меня с того, что позвонил по телефону товарищу, который на границе стоял. Он сказал, что слышит, как российские танки заводятся и идут. Я сказал, чтобы не придумывал. Только положил трубку, положил голову на подушку и услышал первый прилет по Одесскому аэропорту.

О том, как получил ранение

В Херсонской области 27 мая мы с утра начали штурмовать села, которые были временно оккупированы. Мы освободили одно село и пошли сразу на другую. Это была наша ошибка, поэтому мы понесли потери. Начали вывозить раненых и погибших.

Когда начали вывозить третью группу, начался обстрел. Немного его переждали, попросил друга посмотреть, где наш танк, который должен был сопровождать нас. Он мне что-то говорит и я в этот момент улетаю. Я встал на две противопехотные мины.

Поначалу ничего не понимал. Стал на ногу и чувствую, что нет опоры. Спрашиваю у друга, оторвало ли ногу. Он сказал, что да и начал плакать. А я смеялся.

У меня был шок и я не понимал, что произошло. Меня быстро ребята погрузили в БМП. Потом шок прошел и я начал чувствовать, что нога очень сильно болит.

О примирении с ранением

Когда начал от наркоза отходить, то не сильно расстраиваться. Сначала подумал о том, что, наконец, смогу увидеть родителей и любимую девушку.

А потом прошло несколько дней и появились мысли, что теперь всю жизнь с протезом ходить, а его еще и могли не поставить. Была очень сильная дисмораль.

Но мои родители и девушка поддерживали, так что понял, что на этом жизнь не заканчивается. Есть очень много ребят, которые потеряли ногу, руку и думают так же. Но могу сказать, что все закончено, когда по крышке гроба бьют только.

Об участии в Invictus games

Я буду выступать в таких видах как бег, велоспорт, баскетбол на колясках и сидящие волейбол, а еще эстафета будет. Для подготовки у нас есть учебно-тренировочные сборы в Олимпийском центре.

Больше всего мне нравится баскетбол на колясках, потому что это командная игра. Я когда-то играл в нее, но на колясках это совсем другое дело.

Ребята иногда приходят, показывают, как нужно играть. А они стоят на ногах. Я говорю им сесть и тогда они не могут попасть, потому что это очень тяжело.

Очень хотим в финале встретиться с США, поскольку они очень круто играют. Потому нам нужно выигрывать.

Спортом начал заниматься где-то через полгода после ранения. Это было уже после того, как меня запротезировали. А вообще меня Invictus games привели к спорту, потому что до этого еще жалел себя.

Спорт никогда не добавит тебе здоровья, но поднимет моральное состояние. То, что ты победишь, это очень большая реабилитация.

Выступит на соревнованиях Invictus games и другой украинский защитник, потерявший конечности. Читай историю Александра Будько и как складывается его жизнь после ампутации ног.

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Фото: Invictus Games