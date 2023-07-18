Люди

Руки и ноги просто висели! История воинов, которые нашли силы идти дальше после тяжелых ранений

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 18 июля 2023, 22:00

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