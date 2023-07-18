Руки и ноги просто висели! История воинов, которые нашли силы идти дальше после тяжелых ранений

Они оба защищали страну от врага, и оба лишились конечностей на войне. Однако для них жизнь на этом не заканчивается, ведь позади уже реабилитация и установленные протезы. А впереди новая жизнь.

23-летний Владимир родом из Харькова. До 24 февраля служил по контракту в Нацгвардии, а когда началась полномасштабная война, сразу стал на защиту страны.

В Донецкой области получил ранение, когда вражеский танк начал обстреливать их с собратом позицию. Тогда рядом с мужчиной прилетел снаряд.

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Почувствовал судороги и онемение. Руки висели, правая нога тоже — не мог ее поднять. Из нас пяти только один был тот, кто мог ходить. Он и дошел до соседней позиции и сообщил о раненых и погибшем.

Сначала Владимира эвакуировали в Лиман, а затем в Краматорск, где ампутировали руку. Во Львове в центре Superhumans защитник прошел реабилитацию, ему уже установили временный протез. Через год мужчину ждет установление постоянного — бионического.

Теперь его новая рука выполняет практически все функции, необходимые для повседневной жизни.

Еще один мужчина, который прошел сверхсложный путь, чтобы сейчас иметь возможность снова ходить и строить планы, — это 22-летний Тимур. Он также до 24 февраля был военным по контракту. После воевал на Запорожском и Донецком направлениях. Возле Лимана получил ранение: наступил на противопехотную мину.

Я почти ничего не понял. Не было шока или адреналина. Даже в тот момент боли не ощущал. Когда это случилось, натянул турникет, потом помогли собратья и оттащили меня.

Больница за больницей и наконец Тимур оказался во Львове. За неделю полностью мужчина овладел протезом, может свободно ходить и даже бегать. Впрочем, мечтает о еще одном протезе на замену, но уже после выписки.

То, что после ранения и потери конечности жизни не заканчивается, доказывает житель Черкасс Денис Шеренговский. Читай рассказ военного о том, как смог наладить жизнь после ранения.

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