Люди

Руки та ноги просто висіли! Історії воїнів, які знайшли сили йти далі після тяжких поранень

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 18 Липня 2023, 22:00

Більше відео
0:42:03
Документальний фільм
Без права на дубль! Документальний фільм про українських митців, які стали аеророзвідниками
0:06:07
Донеччина
Відповідь може бути миттєвою. Екстремальний репортаж з передової
0:03:49
Матеуш Ляховський: історія польского воєнкора про війну в Україні
Хочу показувати спротив бридкому імперіалізму! Історія польського військкора, який 16 місяців перебуває в Україні
0:04:53
Маріуполь
Вони за кожну з моїх дівчат по десять душ залишать! Оборонець Маріуполя пережив полон та смерть рідних і мріє повернутися на фронт
Дивитись більше

Останні відео
0:04:30
Історії воїнів

Руки та ноги просто висіли! Історії воїнів, які знайшли сили йти далі після тяжких поранень
0:01:38
Гаубиця Д-30
Снайперка серед гаубиць. Історія масивної красуні Д-30, яка нещадно знищує ворожу техніку
0:42:03
Документальний фільм
Без права на дубль! Документальний фільм про українських митців, які стали аеророзвідниками
0:05:00
Доля тварин, урятованих після підриву ГЕС: як допомогти
Сотні хвостиків чекають на родини. Яка доля тварин, урятованих після підриву ГЕС? Як їм допомогти
0:06:07
Донеччина
Відповідь може бути миттєвою. Екстремальний репортаж з передової
0:06:20
Гуманітарна катастрофа в Рубіжному та Кремінній — подробиці
Актори на тлі “допомоги”. У Кремінній та Рубіжному гуманітарна катастрофа — люди без води, світла, медичної допомоги
0:12:06
Маляр про втрати в техніці та зміну тактики: детально
50 тис. боєприпасів на день! Маляр про інтенсивність боїв, втрати техніки та чи була зміна тактики ЗСУ
0:03:40
Зневоднення на тлі шаленої спеки: спад урожаю після підриву ГЕС
Увесь урожай загине? Аграрії Запорізької області залишилися без води для поливу
0:03:42
МСЕК в Івано-Франківську
Назустріч військовим! Лікарня Івано-Франківська спростила процедуру МСЕК
Карта бойових дій в Україні
Два Солнцепьоки не витримали вогню української артилерії: карта бойових дій в Україні 18 липня в режимі онлайн
Більше відео
Гаубиця Д-30
Читати далі
Снайперка серед гаубиць. Історія масивної красуні Д-30, яка нещадно знищує ворожу техніку

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь