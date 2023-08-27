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Я не залізна. Я просто людина — інтерв’ю Ольги Харлан про скандал з дискваліфікацією та нервовий зрив

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Серпня 2023, 18:30
Ольга Харлан
Фото: Instagram

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Я не залізна. Я просто людина — інтерв’ю Ольги Харлан про скандал з дискваліфікацією та нервовий зрив
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