От сыновей сложно что-нибудь скрыть. Григорий Решетник о ночах на паркинге и ответах на неудобные вопросы о войне

Проживать войну здесь, вместе со своей страной, и каждый раз объяснять детям, почему нас обстреливают — все это хорошо знакомо ведущему телеканала СТБ и многодетному отцу Григорию Решетнику.

В эксклюзивном комментарии Вікнам он рассказал, почему не вывез жену с детьми за границу, как поддерживает детей и объясняет им события войны, жертвы, обстрелы и тревоги, и как семья Решетников учредила благотворительный фонд для многодетных семей и детей-сирот.

О решении остаться в Украине

— С начала полномасштабной войны России против Украины мы с семьей остаемся в родной стране. Только раз эвакуировал родных на Запад. Но уже прошлым летом мы с семьей вернулись в столицу.

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В течение года мои дети учатся в киевской школе. Мы все вместе проходим через страшные испытания: ракетные обстрелы, шахеды, блэк-ауты. Наша квартира находится на высоком этаже. До двух суток мы были без электроэнергии.

Спускались в бомбоубежище по лестнице с детьми на руках. Когда температура воздуха опускалась до низких отметок, дома выключался не только свет, но и тепло, и вода. Однако мы достойно прошли этот этап.

Меня часто спрашивают, почему я не вывез жену с детьми за границу, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Тем не менее мы с семьей сознательно решили оставаться в родной стране.

Конечно, забота о защите детей — наш приоритет. Поэтому мы не пренебрегаем правилами во время воздушных тревог. Всегда спускаемся в укрытие, когда есть опасность обстрелов. Мальчики спят в машине. Одну мы даже переоборудовали под своеобразную кровать для малышей: разложили сиденья, обустроили там ночлег.

О том, как дети воспринимают войну

— К сожалению, дети чувствуют войну, слышат звуки взрывов, и это травмирует их. Но наша семья вместе, нам так легче преодолевать страх и проходить испытания, какими бы сложными они ни были. Мы поддерживаем друг друга.

Если все украинцы выедут за границу и продолжат устраивать свою жизнь там, кто будет строить будущее Украины здесь? Кто будет работать и платить налоги?

К тому же, наши дети счастливы, что мама и папа рядом, что мы остаемся в Украине.

Мы воспитываем сыновей, говорим с ними о войне. Они должны знать, что происходит. Ведь нам вместе потом восстанавливать страну, в которой они будут жить. Хоть мальчики еще и маленькие, но они на свой возраст уже достаточно философски относятся к теме войны.

От сыновей сложно что-нибудь скрыть. Григорий Решетник о ночах на паркинге и ответах на неудобные вопросы о войне / 4 Фотографии

Наши дети обожают ходить в школу и общаться там со своими сверстниками. Посещают разные кружки, активно проводят время каждый день. Мы вместе играем, посещаем кинопремьеры и детские комнаты, чтобы они ощущали детство и радость.

В начале войны мы мало рассказывали мальчикам, что происходит в стране. Но наши дети мудрее и взрослее, чем нам кажется. Война на это тоже повлияла.

От сыновей сложно что-нибудь скрыть. Мальчики четко понимают, кто агрессор, кого ненавидит весь мир и чью логику невозможно понять.

Они уважают героев из ВСУ. Многие рисунки посвящены теме войны и победе нашего государства. Дети сознательно пишут россия с маленькой буквы.

Тема войны часто обсуждается и в школе. Перед обучением каждое утро звучит гимн Украины. Для сыновей наша страна, безусловно, самая лучшая. Мы воспитываем их патриотами. Мне кажется, что это чувство сложнее было бы привить, если бы наши дети находились за границей.

О неудобных вопросах от детей и о том, как на них реагировать

— Не менее важна работа над внутренним состоянием родителей. Ведь мы должны оставаться спокойными, здравомыслящими, уверенными в собственных действиях. Мы с Кристиной взрослеем и учимся контролировать свои эмоции.

Одни из самых распространенных вопросов детей за последние полтора года: “Когда закончится война?”, “Почему нас обстреливают?”, “Почему страдают дети?”, “Почему происходят техногенные катастрофы?”.

Мы обсуждаем с ними любые темы, настраиваем их на то, что пройдем через все испытания. Главное — верить в нашу страну, быть сострадательными, добрыми к другим. Объясняем, что мы должны быть чуткими к переселенцам, помогать им. Дети также могут стать чьими-то наставниками. К примеру, стимулировать в изучении языка.

Важно быть с детьми откровенными. Конечно, мы стараемся оберегать сыновей от страшных кадров или шокирующей информации, но тем-табу нет. Мы вместе обсуждаем историю Украины, читаем книги, рассказываем малышам еще больше героических историй о наших защитниках и защитницах.

Если есть возможность, и взрослым, и детям стоит посещать консультации психолога. Особенно это будет необходимо после окончания войны.

После победы должна заработать специальная государственная программа психологической помощи украинцам. Нужны полезные социальные ТВ-проекты. Телеканал СТБ над этим активно работал и работает. За время войны у нас состоялись премьеры программ Допомоги психолога, Як ти? з Григорієм Решетником, Позивний Надія.

В Неймовірній правді про зірок показываем знаменитостей, которые также остаются в Украине и идут на фронт. Так дети понимают, что каждый должен работать на своем фронте и бороться за нашу независимость.

О благотворительности во время войны

— Непосредственно семья Решетников на протяжении войны помогала и помогает украинцам. Мы создали благотворительный фонд для многодетных семей и детей-сирот.

Регулярно отправляем разную гуманитарную помощь в детские дома, благодаря, в том числе, нашим партнерам. Благодаря мощным социальным сетям и личным контактам и коммуникациям, организовываем помощь для военных.

Недавно собирали вещи для пострадавших на Юге Украины — для Херсона, моего родного Николаева. Не останавливаемся, работаем, платим налоги, реализуем новые проекты, вдохновляем себя, своих детей и всех украинцев.

От сыновей сложно что-нибудь скрыть. Григорий Решетник о ночах на паркинге и ответах на неудобные вопросы о войне / 4 Фотографии

О позитиве, несмотря на все события

— Как бы сложно ни было, мы сильные. Нужно настраивать себя на позитив каждый день, балансировать между работой, новостным потоком и отдыхом.

Не откладывайте жизнь на потом, раскрывайте свои таланты, пробуйте что-то новое. Рассматривайте все эти сложные испытания, как время для возможностей.

Я часто провожу мотивирующие тренинги, они есть и в открытом доступе. Присоединяйтесь, если вам это нужно.

Недавно я принимал вступительные экзамены в университете культуры, где преподаю. Меня порадовало, сколько талантливой и амбициозной молодежи у нас есть, как много людей готовы овладевать новыми специальностями, учиться в украинских вузах. Чувствую гордость за наших людей!

Я убежден, что украинцы – самая талантливая нация. Наше будущее в надежных руках! Мы должны поддерживать молодое поколение, давать импульс для развития.

Ни в коем случае не опускайте руки. Верьте в Украину, верьте в победу, которая с каждым днем становится все ближе. И не забывайте помогать ВСУ.

Еще больше эксклюзивов? Легко! Заглядывай в наш спецпроект ко Дню отца. Рассказываем об особенных активностях пап с детьми и как изменилось общение с малышами во время войны.

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