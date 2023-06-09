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Защищено: “Мы с ним/ней разбойники!” Активности от папы и как изменилось общение с ребенком во время войны — спецпроект ко Дню отца
Виктория Мельник
, редактор сайта
09 июня 2023, 13:55
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Теги:
война в Украине
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День отца
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Развитие ребенка
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Украина
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