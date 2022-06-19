Интервью
Эксклюзив

О роли отца, воспитании детей во время войны и эмоциях самых маленьких — интервью психолога Юлии Зорий

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 19 июня 2022, 18:00
Роль батька під час війни - інтерв'ю психологині Юлії Зорій
Фото: Instagram

Эксклюзивы
Інтерв'ю Григорія та Христини Решетніків до Дня батька 2022
Мы исповедуем семейные ценности, потому что выросли в любящих семьях — интервью Решетников ко Дню отца
День батька 2022: історії українських військових
Защищают страну, пока их ждут дома. Военные откровенно о том, как это быть папой — спецпроект ко Дню отца
Як вести бюджет під час війни
Как не потерять последнее во время войны? Подробно о кредитах, депозитах и правилах ведения личного бюджета
Історія жительки Херсону про ситуацію в області 17.06.2022
Они ему ноги прострелили и все. Жительница оккупированной Херсонской области рассказала о ситуации там
Смотреть больше

Больше новостей
повторна евакуація
“Вернулась домой, но боюсь, что снова придется уезжать. Как преодолеть этот страх?”
Практики вдячності - як помічати добро довкола під час війни
Ценишь, только когда теряешь? Пять упражнений для благодарности за то, что имеешь
здорожчання цін на продукти
Какие продукты подорожают больше всего и почувствуешь ли ты инфляцию на своем кошельке
Де отримати допомогу українцям під час війни
Выплаты ВПЛ, на ребенка и за разрушенное жилье — все ссылки, чтобы ты получил помощь
Смотреть больше

Материалы по теме

повторна евакуація
“Вернулась домой, но боюсь, что снова придется уезжать. Как преодолеть этот страх?”
Практики вдячності - як помічати добро довкола під час війни
Ценишь, только когда теряешь? Пять упражнений для благодарности за то, что имеешь
здорожчання цін на продукти
Какие продукты подорожают больше всего и почувствуешь ли ты инфляцию на своем кошельке
Де отримати допомогу українцям під час війни
Выплаты ВПЛ, на ребенка и за разрушенное жилье — все ссылки, чтобы ты получил помощь

Видео
0:04:34
здорожчання цін на продукти

Какие продукты подорожают больше всего и почувствуешь ли ты инфляцию на своем кошельке
0:04:31
Роман Ратушний український активіст
Тысячи людей стали на колени перед погибшим героем Романом Ратушным. Рассказываем его историю
0:01:00
Освобождения Херсона и Мелитополя
Возвращаем территории! ВСУ активно продвигаются к оккупированным Мелитополю и Херсону
0:02:44
Как волонтеры помогают ВСУ в Запорожье
Надежный тыл! Как волонтеры доставляют на передовую в Орехове самое необходимое
0:05:30
Пляжний сезон в Україні 2022 - чому небезпечно купатись у водоймах
Стой, купаться нельзя! ГСЧС рассказало, чем опасны водоемы по всей Украине
Ситуація в Маріуполі 19.06.22 - доповідь ООН щодо порушення прав людей
Самое смертельное место в Украине! ООН обнародовала доклад о ситуации в Мариуполе
Вибухи на Київщині та Дніпропетровщині 19 червня
Взрывы Киевская область, Днепропетровщина и Харьков — что известно по состоянию на утро
0:09:33
Пенсійні виплати під час війни
Выплаты пенсий во время войны: как украинским беженцам получить выплаты за границей
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 19 июня
0:02:58
Перехоплені розмови російських військових 22.04.22
Командиры бегут как крысы с поля боя — перехват СБУ разговоров оккупантов
Больше видео
Інтерв'ю Григорія та Христини Решетніків до Дня батька 2022
Читать дальше
Мы исповедуем семейные ценности, потому что выросли в любящих семьях — интервью Решетников ко Дню отца

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь