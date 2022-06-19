О роли отца, воспитании детей во время войны и эмоциях самых маленьких — интервью психолога Юлии Зорий

За время войны многие пересмотрели свои ценности в жизни и поняли, что благополучие каждой семьи по отдельности способствует формированию здоровой нации в целом. Важно ценить своих родных и знать, как пройти все испытания судьбы.

По случаю Дня отца психолог и ведущая программы Утро в большом городе на ICTV Юлия Зорий рассказала о роли пап в семье и как общаться с детьми во время войны.

Отсутствие отца во время войны

— Эта война показала, что в семье есть роли, равно как и в любых отношениях. Если в семье роль отца всегда была авторитетной и папа уделял много времени своим детям и жене, тогда семья будет очень остро ощущать его отсутствие.

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Если отец по каким-то причинам не очень активно участвовал в жизни семьи, то я не уверена, что дети или жена очень сильно почувствуют его отсутствие.

Ведь даже в мирное время его тоже часто не было дома. Например, он работал или занимался какими-то делами. Поэтому, как было раньше, так и останется во время войны.

Психологическая поддержка украинцев

— Сейчас у людей очень много психологических проблем. Мы видим только вершину айсберга. После войны и нашей победы их станет еще больше.

Сейчас мы аккумулируем в себе силы, потому что наша основная цель — выжить. Мы приспосабливаемся к выживанию.

А когда мы сможем немного расслабиться после окончания войны, то “вылезет” очень много проблем. В первую очередь это, конечно же, посттравматические синдромы и депрессивные состояния.

На днях я присутствовала на конференции, которую устраивала первая леди Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения. На ней говорили о национальной программе психологической поддержки, о том, как важно помогать разным возрастным группам населения.

Отсутствие родителей и, не дай Бог, их потеря, удаленность от папы порождают психические проблемы. Мы будем постепенно так или иначе сталкиваться с ними. Поэтому нужно работать на предупреждение, чтобы знать, как справляться с подобными ситуациями и помогать людям вернуться к нормальной жизни.

Как объяснить все ребенку

— Я всегда прошу своих клиентов учиться говорить друг с другом и со своими детьми. Малышам, как и взрослым, нужно все объяснять. Просто к каждой возрастной группе есть свой подход.

Например, детям до трех лет необходимо физическое присутствие родителей. Таким образом они успокаиваются.

Детям от 4 до 6 лет очень важно чувствовать безопасность. То есть, сначала родители сами должны успокоиться, а потом уже успокаивать своего ребенка.

Дети от 7 до 10 лет по-другому воспринимают стресс. Им нужно обеспечить привычный, насколько это возможно, режим дня.

Более старшим детям можно объяснять все правдивее и разговаривать с ними, как со взрослыми.

О родителях-героях

У нас сейчас все мужчины — герои, потому что каждый воюет на своем фронте. Отец, не находящийся в зоне боевых действий, а обеспечивающий логистику, гуманитарную помощь, тоже герой.

У нас вообще нация супергероев и супергероинь.

Поэтому ребенку тоже нужно объяснять, кто и почему герой. Это ведь совместная работа. Без одного невозможно другое. Просто для определенной возрастной группы следует по-своему подбирать слова.

Если отец на фронте

— Такие кризисные ситуации вносят коррективы в привычную жизнь семьи. В зависимости от роли матери, ее авторитетности и решительности, в семье:

либо женщина берет на себя роль отца и обеспечивает семью, думает не об одном, а сразу о всех;

либо это делают дети постарше. Они принимают на себя ответственность и взрослые обязанности.

В любом случае картинка семьи, которая была до войны, полностью меняется. В каждой семье это переживают по-своему. Где-то менее болезненно, потому что мама или старшие дети собранные, активные, решительные.

Где-то чувствуется хуже, потому что члены семьи пассивные, находятся в тревожных состояниях и не могут самостоятельно принимать решения. Им нужен кто-нибудь, кто их подтолкнет к действиям.

Роль отца в воспитании детей

— Участие отца в жизни девочки очень важно. Я бы даже сказала, решающее. Потому что именно отношение отца к дочери развивает и придает девочке уверенность в себе. Оно формирует представление о том, каким должен быть мужчина.

Девочка рассматривает отца, как прототип своего будущего мужчины. Поэтому очень важно уважать чувства своей дочери, прислушиваться к ее эмоциям, поддерживать любые ее увлечения, говорить, что она красивая и умная и т.д.

С отношением к сыну немного иначе, потому что мальчикам важно согласие и поддержка отца. Папа всегда должен быть рядом и быть другом для сына, с которым можно обо всем поговорить.

Роль отца, как и мамы, очень важна. Если отношения базируются на уважении, поддержке, равном общении, тогда будет классный результат.

Нужно объяснять ребенку, почему ты беспокоишься или почему ругаешь его. Следует воспринимать ребенка как равного себе, а не что-то неполноценное в силу возраста.

Советы родителям

— И в этих условиях, в которых мы сейчас живем, и в мирное время совет только один — любите своих детей! Относитесь к ним, как к равным себе, объясняйте им, разговаривайте с ними. Не преуменьшайте их эмоций или переживаний.

Иногда мы настолько озабочены, что нам не хочется никому ничего объяснять. Зато есть желание дать гаджет в руки и чтобы ребенок немного оставил родителей в покое. Это не очень верно.

Дети очень нежно чувствуют все происходящее и тоже ждут объяснений. Им важно понимать, почему так происходит: почему мы переезжаем, почему папа уезжает, почему мама грустная, заплаканная и тревожная.

Хотя бы несколько минут в день вы должны из своего режима дня выделить, чтобы заниматься с ребенком. Читайте, разговаривайте, плачьте, делитесь эмоциями, мечтайте о чем-то.

Ребенок должен чувствовать, что он тоже в семье, с ним считаются, его вопросы, мнения и переживания уважают. Так всегда было, а сейчас это чрезвычайно важно.

Наша опора, наша защита, наше счастливое детство — меньшее, что можно сказать, вспоминая папу. В День отца звезды СТБ поделились теплыми воспоминаниями о своих папах.

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