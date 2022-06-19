Про роль батька, виховання дітей під час війни та емоції найменших — інтерв’ю психологині Юлії Зорій

Під час війни багато хто переглянув свої цінності в житті та зрозумів, що добробут кожної родини окремо веде до здорової нації загалом. Важливо цінувати своїх найрідніших та знати, як стійко пройти всі випробування долі.

З нагоди Дня батька психологиня та ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій розповіла про роль татусів у родині та про те, як спілкуватись з дітьми під час війни.

Відсутність батька під час війни

— Ця війна показала, що є в сім’ї ролі, так само як і в будь-яких стосунках. Якщо в родині роль батька завжди була авторитетною і тато приділяв багато часу своїм дітям та дружині, то родина дуже гостро відчуватиме його відсутність.

Зараз також дивляться

Якщо батько з якихось причин не дуже активно брав участь у житті сім’ї, то я не певна, що діти чи дружина якось дуже сильно відчують його відсутність.

Адже навіть у мирний час його теж часто не було вдома. Наприклад, він працював чи займався ще якимись справами. Тому, як було раніше, так і залишається під час війни.

Психологічна підтримка українців

— Зараз у людей виникає дуже багато психологічних проблем. Ми бачимо лише верхівку. Після закінчення війни й нашої перемоги їх стане ще більше.

Наразі ми акумулюємо в собі сили, бо наша основна мета — вижити. Ми пристосовуємось до виживання.

А коли ми вже зможемо трішки розслабитися після закінчення війни, то “повилазить” дуже багато проблем. Насамперед звісно, посттравматичні синдроми та депресивні стани.

Днями я була присутня на конференції, яку влаштовувала перша леді Олена Зеленська разом з міністром охорони здоров’я. Там говорили про національну програму психологічної підтримки, про те, як важливо допомагати різним віковим групам населення.

Відсутність батьків і, не дай Боже, їхня втрата, віддаленість від тата породжують психічні проблеми. Ми будемо поступово так чи інакше з ними стикатися. Тому потрібно працювати на упередження, щоб вже знати, як справлятись з подібними ситуаціями та допомагати людям повернутись до нормального життя.

Як пояснити все дитині

— Я завжди прошу своїх клієнтів вчитися говорити одне з одним та зі своїми дітьми. Малюкам, як і дорослим, потрібно все пояснювати. Просто до кожної вікової групи є свій підхід.

Наприклад, дітям до трьох років необхідна фізична присутність батьків. Таким чином вони заспокоюються. Дітям від 4 до 6 років суперважливо відчувати безпеку. Тобто, спочатку батьки самі повинні заспокоїтись, а вже потім заспокоювати свою дитину.

Діти від 7 до 10 років по-іншому сприймають стрес. Їм потрібно забезпечити звичний, наскільки це можливо, режим дня.

Більш дорослим дітям можна пояснювати все більш правдиво й розмовляти з ними, як з дорослими.

Про батьків-героїв

У нас зараз усі чоловіки герої, тому що кожен воює на своєму фронті. Батько, який не знаходиться в зоні бойових дій, але забезпечує логістику, гуманітарну допомогу, теж герой.

У нас взагалі нація супергероїв і супергероїнь.

І тому дитині теж потрібно пояснювати, хто і чому герой, адже це спільна робота. Без одного неможливо інше. Просто для певної вікової групи варто по-своєму підбирати слова.

Якщо батько на фронті

— Такі кризові ситуації вносять корективи у звичне життя сім’ї. В залежності від ролі матері, її авторитетності та рішучості в родині:

або жінка бере на себе роль батька й забезпечує родину, думає не за одного, а одразу за всіх;

або це роблять діти старшого віку. Вони беруть на себе відповідальність та дорослі обов’язки.

У будь-якому разі картинка сім’ї, яка була до війни, повністю змінюється. У кожній родині це переживають по-своєму. Десь менш болісно, тому що мама чи старші діти зібрані, активні, рішучі.

Десь відчувається гірше, бо члени родини пасивні, перебувають у тривожних станах і не можуть самостійно ухвалювати рішення. Їм потрібен хтось, хто їх підштовхне до дій.

Роль батька у вихованні дітей

— Участь батька в житті дівчинки дуже важлива. Я б навіть сказала, вирішальна. Тому що саме ставлення батька до дочки розвиває і додає дівчинці впевненості в собі. Вона формує уявлення про те, яким повинен бути чоловік.

Дівчинка розглядає батька, як прототип свого майбутнього чоловіка. Тому дуже важливо поважати почуття своєї дочки, прислухатися до її емоцій, підтримувати будь-які її захоплення, говорити, що вона красива і розумна тощо.

Ставлення до сина трошки інакше, тому що хлопчикам важлива згода та підтримка батька. Тато має завжди бути поруч та бути другом для сина, з яким можна про все поговорити.

Роль батька, як і мами, дуже важлива. Якщо стосунки базуються на повазі, підтримці, рівному спілкуванні, то це матиме класний результат.

Потрібно пояснювати дитині, чим ти занепокоєний або чому сваришся. Варто сприймати дитину як рівну собі, а не щось меншовартісне через вік.

Поради батькам

— І в цих умовах, в яких ми зараз живемо, і в мирний час порада лише одна — любіть своїх дітей! Ставтеся до них як до рівних собі, пояснюйте їм, розмовляйте з ними. Не применшуйте їхніх емоцій чи переживань.

Іноді ми настільки заклопотані, знервовані, що нам не хочеться нікому нічого пояснювати. Натомість є бажання дати ґаджет в руки, і щоб дитина трішечки дала батькам спокій. Це не дуже правильно.

Діти дуже ніжно відчувають усе, що відбувається, і теж чекають пояснень. Їм важливо розуміти, чому так відбувається: чому ми переїжджаємо, чому тато від’їжджає, чому мама сумна, заплакана і тривожна.

Хоча б кілька хвилин на день ви повинні зі свого режиму дня виділити на те, щоб займатися з дитиною. Читайте, розмовляйте, плачте, діліться емоціями, мрійте про щось.

Дитина має відчувати, що вона теж у сім’ї, з нею рахуються, її питання, думки та переживання поважають. Так завжди було, а зараз це надважливо.

Наша опора, наш захист, наше щасливе дитинство — найменше, що можна сказати, згадуючи тата. У День батька зірки СТБ поділились теплими спогадами про своїх найрідніших чоловіків.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!