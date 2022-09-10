Интервью

Женский батальон стоит на защите тыла — интервью с волонтером Аленой Даниловой

Елена Яковлева, редактор сайта 10 сентября 2022, 14:00
Інтерв'ю Альони Данілової - засновниці Жіночого батальйону
Фото: Instagram

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