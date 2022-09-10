Женский батальон стоит на защите тыла — интервью с волонтером Аленой Даниловой

Алена Данилова — украинская журналистка, волонтер и основательница организации Женский батальон. Он объединяет неравнодушных девушек, всеми силами приближающих победу наших защитников над россиянами.

Война лично зацепила Алену, как и миллионы других женщин, — ее муж и отчим, несмотря на ранения и плен в 2014 году, снова пошли воевать на фронт. Теперь к ним присоединился и 18-летний брат девушки.

Волонтер рассказала в интервью изданию Украинки об идее создания, работе своего проекта, а также как война изменила ее жизненные ценности.

От идеи до воплощения проекта

— Первый месяц войны я была в Киеве, помогала ТРО, готовила еду. Но потом, когда попало в соседний дом, муж сказал: езжай уже, хватит. Я не хотела его оставлять, но послушалась, поехала к родителям в Хмельницкую область.

Когда я попала туда, где спокойно, у меня начался синдром: ты слишком мало делаешь. На фоне того, что мои родные мужчины воюют, это обострилось.

Поскольку вокруг меня много классных девушек, мы скооперировались и решили вместе собирать что-нибудь для фронта. Я дала название — Женский батальон.

Кроме собственно Женского батальона мы создали еще и комьюнити-площадку, где люди из разных сфер могут пообщаться и поддержать друг друга. Очень добавляет оптимизма то, что люди хотят что-то делать.

Работа Женского батальона

— Мы занимаемся исключительно амуницией — это каски, дроны, тепловизоры и т.д. Мы не закупаем гуманитарную помощь, потому что очень много волонтеров, которые этим занимаются.

А вот вопрос с амуницией немного провисает. Мы решили, что будем пытаться его закрывать. Мы собираем средства и закупаем амуницию, которую потом передаем воинам.

У нас все прозрачно — есть открытый файл на гугл-диске, поэтому любой человек может зайти и посмотреть отчеты.

Мы ориентируемся на европейскую аудиторию, потому что в Украине финансовый ресурс ограничен. Уже закупили саперные лопаты, одежду ребятам, разгрузки.

Нашли производство разгрузок в Украине — мы будем покупать ткань, а они будут шить, и это получается дешевле, чем покупать. Также заказали дрон, планируем взять еще один.

Сейчас мы решили ориентироваться на конкретные батальоны и закрывать их потребности. Потому что уже столкнулись с проблемой, что люди, которые должны передавать собранные вещи, перепродают их. Так не должно быть.

У нас есть много знакомых военных, поэтому работает теория нескольких рукопожатий. К нам обращаются отдельные подразделения. Мы смотрим, где эти подразделения находятся, и предпочитаем тех, кто в горячих точках.

Моя первая задача такова: если нам что-то привезли, я еду и забираю, потом отвожу военным. Еще езжу на отстрел плит для бронежилетов, чтобы быть уверенной в качестве.

Я стараюсь все максимально контролировать, потому что понимаю, что это большая ответственность.

Изменение ценностей

— У меня кардинально изменились ценности. Если до этого я кричала, что карьеристка, теперь говорю — какой бизнес? Главное, чтобы все были живы-здоровы.

Сейчас мира хочется. Чтобы было спокойно и все возвращались в живых. Что первое сделаю после победы? Пожалуй, запланирую ребенка. Если до этого я была не готова, то теперь уверена — пора.

Украинские матери — самые сильные и выносливые. Ради будущего своих детей они готовы пойти на все и даже рисковать своей жизнью.

История военной волонтерки и певицы Аллы Мартынюк показала, что можно сменить туры с концертами на поездки с гуманитарной помощью на фронт. Читай больше о ее деятельности и мотивации продолжать доброе дело.

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