Интервью

Чем больше мы будем вам помогать — тем безопаснее будет в наших домах. Интервью посла Польши в Украине

Даниэла Долотова, редактор сайта 10 февраля 2023, 21:00
Бартош Ціхоцький
Фото: Facebook, Twitter

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