Украина точно может полагаться на нас как на союзника — посол Израиля

В интервью проекту KYIV NOT KIEV посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал, есть ли в Украине нацисты; как ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке ограничивает Израиль в принятии политических решений, связанных с Россией; и на какие источники поддержки из Израиля может рассчитывать Украина.

— Россия вторглась в Украину под предлогом денацификации и демилитаризации. Якобы в Украине у власти нацисты, а уровень антисемитизма зашкаливает. Как вы можете прокомментировать эти обвинения?

— Мы сейчас празднуем Хануку — праздник света. В воскресенье вместе с мэром Киева Виталием Кличко и лидерами еврейской общины мы зажгли самую высокую Ханукию в центре Киева, на Майдане Независимости. Думаю, это лучший ответ всем, кто утверждает, что Украина — это нацистское государство.

А еще в Украине нет антисемитизма на правительственном и национальном уровне.

Конечно, антисемитизм можно встретить здесь, как и в любой другой стране: например, в России, Франции, США. К сожалению, это распространенная ситуация во всем мире, однако в этой перспективе Украина ничем не отличается от других стран.

— Премьер-министр Израиля сказал в защиту Украины, что только нацисты были нацистами. И на фоне растущей гуманитарной поддержки Украины со стороны Израиля министерство иностранных дел России обвинило Израиль в поддержке неонацистского режима в Украине. Более того, в заявлении были упомянуты примеры сотрудничества евреев с нацистами во время Холокоста. Такое невозможно толерировать. Как тон заявлений, который позволяет себе использовать российский МИД, повлиял на российско-израильские отношения?

— Это утверждение было очень отрицательно воспринято в Израиле, и даже наш МИД определил его как антисемитское, поэтому этот случай очень однозначен. Что касается наших отношений с Россией, то они очень сложны и разнообразны, и часть из них относится к нашему сотрудничеству в сфере безопасности. Для нас очень важно сохранять этот канал для сотрудничества открытым, особенно с 2015 года, когда Россия нарастила военную мощь и стала очень важным и влиятельным участником событий в Сирии, установив там свое военное присутствие.

С того времени для Израиля важно поддерживать этот канал коммуникации, чтобы отвечать на вызовы в сфере безопасности. Быть способными координировать определенные процессы и свободу действий в Сирии и в Южном Ливане — это все имеет огромное значение для Израиля, потому что это касается нашей национальной безопасности, а также безопасности нашего народа и армии.

— Российская война против Украины приносит всем много горя и разрухи, не обходя стороной и еврейскую общину. Российские ракеты повредили Бабий Яр в Киеве, а также синагогу в Харькове. Планирует ли Израиль помогать Украине в восстановлении этих памяток?

— С первого дня войны Израиль стал оказывать Украине масштабную гуманитарную помощь, и мы продолжаем это делать. К примеру, вчера мы передали 20 мощных генераторов в Херсонскую область, а сегодня собираемся открыть Пункт несокрушимости в Киеве. Это всего лишь два относительно незначительных примера помощи.

The Israeli embassy opened today an “Invincibility Point” in #Kyiv, together with @SESU_UA. It will provide the basic utilities including electricity, mobile communications and Internet, heating and water. @IsraelMFA @IsraelinUkraine pic.twitter.com/DRYqsBLTPC