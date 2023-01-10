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Україна точно може покладатися на нас як на союзника — посол Ізраїлю

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 10 Січня 2023, 11:00
Міхаель Бродський

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