Україна точно може покладатися на нас як на союзника — посол Ізраїлю

В інтерв’ю проекту KYIV NOT KIEV посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів, чи є в Україні нацисти; як безпекова ситуація на Близькому Сході обмежує Ізраїль в ухваленні політичних рішень, пов’язаних із Росією; та на які джерела підтримки від Ізраїлю може розраховувати Україна.

— Росія вторглася в Україну під приводом денацифікації та демілітаризації. Начебто в Україні при владі нацисти, а рівень антисемітизму зашкалює. Як ви можете прокоментувати ці звинувачення?

— Ми зараз святкуємо Хануку — свято світла. У неділю разом із мером Києва Віталієм Кличком та лідерами єврейської громади ми запалили найвищу Ханукію в центрі Києва, на Майдані Незалежності. Думаю, це найкраща відповідь усім, хто стверджує, що Україна — це нацистська держава.

А ще в Україні не існує антисемітизму на урядовому та національному рівні.

Звісно, антисемітизм можна зустріти тут, як і в будь-якій іншій країні: приміром, у тій же Росії, Франції, США. На жаль, це поширена ситуація у всьому світі, однак з цієї перспективи Україна нічим не відрізняється від решти країн.

— Прем’єр-міністр Ізраїлю сказав на захист України, що тільки нацисти були нацистами. І на тлі зростання гуманітарної підтримки України з боку Ізраїлю міністерство закордонних справ Росії звинуватило Ізраїль у підтримці неонацистського режиму в Україні. Щобільше, в заяві було згадано приклади співпраці євреїв з нацистами під час Голокосту. Таке неможливо толерувати. Як тон заяв, який дозволяє собі використовувати російське МЗС, вплинув на російсько-ізраїльські відносини?

— Це твердження було дуже негативно сприйняте в Ізраїлі, і навіть наше МЗС визначило його як антисемітське, тому цей випадок дуже однозначний. Що стосується наших відносин з Росією, то вони є дуже складними та різноманітними, і частина з них стосується нашого співробітництва у сфері безпеки. Для нас дуже важливо зберігати цей канал для співпраці відкритим, особливо з 2015 року, коли Росія наростила військову потужність і стала дуже важливим та впливовим учасником подій у Сирії, встановивши там свою військову присутність.

З того часу для Ізраїлю важливо підтримувати цей канал комунікації, щоб мати змогу відповідати на виклики безпекової ситуації. Бути спроможними координувати певні процеси та мати свободу дій у Сирії та в Південному Лівані — це все має величезне значення для Ізраїлю, тому що стосується нашої національної безпеки, а також безпеки нашого народу та армії.

— Російська війна в Україні приносить усім багато горя та розрухи, не оминаючи і єврейську громаду. Російські ракети пошкодили Бабин Яр у Києві, а також синагогу в Харкові. Чи планує Ізраїль допомагати Україні у відновленні цих пам’яток?

— З першого дня війни Ізраїль почав надавати Україні масштабну гуманітарну допомогу, і ми продовжуємо це робити. Наприклад, учора ми передали 20 потужних генераторів на Херсонщину, а сьогодні збираємося відкрити Пункт незламності в Києві. Це всього лише два відносно незначних приклади допомоги.

The Israeli embassy opened today an “Invincibility Point” in #Kyiv, together with @SESU_UA. It will provide the basic utilities including electricity, mobile communications and Internet, heating and water. @IsraelMFA @IsraelinUkraine pic.twitter.com/DRYqsBLTPC