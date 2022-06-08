Накрити Залізним куполом Україну: розповідаємо про ізраїльську систему ППО

Російські військові продовжують обстрілювати Україну, а ми хочемо вберегти наш дім від руйнувань. Тож офіційний Київ хоче купити в Ізраїля систему протиракетної оборони Залізний купол. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на слова посла України Євгена Корнійчука під час прес-конференції.

Посол зазначив, що система Залізний купол — це не зброя, а інструмент, який рятуватиме життя мирного населення.

— Я хочу, щоб ізраїльський уряд вийшов зі своєї зони комфорту та повернувся до реальності. Нам потрібна військово-технічна підтримка, нам потрібен Залізний купол. Це дозволить нам врятувати наших мирних жінок та дітей від обстрілів російських ракет.

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Нам не потрібна пожертва, ми хочемо його купити, — заявив посол України.

Що таке Залізний купол

Ця система протиракетної оборони, встановлена в Ізраїлі, охороняє територію держави, перехоплюючи та знищуючи ракети малої дальності.

Розробка — ізраїльська, але Сполучені Штати надають фінансову підтримку ізраїльському Залізному куполу вже близько десяти років. США витратили $1,6 млрд на його виробництво і технічне обслуговування.

Характеристики ППО Залізний купол

Залізний купол є мобільною та всепогодною системою ППО. Вона здатна помічати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам.

А 2015 року купол отримав можливість знищувати маневрові безпілотники.

Залізний купол не є зброєю, адже його основне завдання — захист цивільного населення від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

Для цієї системи ППО була використана технологія, яка раніше була створена для системи SPYDER фірми Рафаель. Також Залізний купол може вражати літаки на висоті до 10 км.

З чого складається Залізний купол

Кожна окрема система Залізного купола складається з радара, контрольного центру та пускової установки. Радар та контрольний центр розпізнають ракети одразу після запуску і за лічені секунди обчислюють траєкторію її польоту, а також орієнтовне місце приземлення.

А пусковий модуль складається з трьох-чотирьох модулів по 20 ракет кожна.

Ракета перехоплення запускається лише в тому разі, якщо система розрахувала, що ворожий постріл може поцілити по густонаселеному району. Такі ракети можуть маневрувати у повітрі. Проте вони не влучають у ворожу ракету, а вибухають поруч.

Ракета-перехоплення має радіус дії 70 км. Також Залізний купол може прикривати сухопутні війська, які здійснюють маневри, та кораблі.

А от вартість установки чимала — від $50 млн за батарею. І кожен запуск ракети-перехоплювача коштує десятки тисяч доларів.

Раніше ми детальніше розповідали, що таке система ППО, як вона працює та як розпізнати її за звуком.