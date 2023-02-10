Інтерв'ю

Чим більше ми вам допомагатимемо — тим безпечніше буде в наших домівках. Інтерв’ю посла Польщі в Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Лютого 2023, 21:00
Бартош Ціхоцький
Фото: Facebook, Twitter

Більше новин
Що робити якщо торкаються у транспорті
Зупинити свавілля може кожна! Що робити та куди звертатися, якщо тебе торкаються у громадському транспорті
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Книги про любов
Знайти та зберегти кохання: книжки для тих, хто шукає, і тих, хто вже знайшов
Ігор Крупнов
Втратив ноги, але мріє знову пробігти марафон! Історія українського захисника, який надихає своєю жагою до життя
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що робити якщо торкаються у транспорті
Зупинити свавілля може кожна! Що робити та куди звертатися, якщо тебе торкаються у громадському транспорті
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Ігор Крупнов
Втратив ноги, але мріє знову пробігти марафон! Історія українського захисника, який надихає своєю жагою до життя
Продовдення мобілізації в Україні: відповідальність за неявку до військкомату
Не з’явитися до військкомату після отримання повістки: яка відповідальність передбачена за таку дію

Відео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал

Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Карта бойових дій в Україні 10.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 10 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:42
Історії українських жінок, що забезпечують зв’язок на фронті
Воюють, щоб діти жили у вільній країні — як жінки на фронті забезпечують зв’язок та рятують життя
0:00:25
Чим більше ми вам допомагатимемо — тим безпечніше буде в наших домівках. Інтерв’ю посла Польщі в Україні
Вибух у Дарницькому районі Києва: з-під завалів колишнього заводу рятують людей
0:02:47
Ситуація на Херсонському напрямку 09.02.2023
У контрнаступ хочуть навіть поранені! Бойовий дух армійців на Херсонському напрямку вражає
0:27:33
Коли України отримає літаки від партнерів: Подоляк про перемовини
Позиція на столі перемовин — Подоляк про надання Україні винищувачів
Карта бойових дій в Україні 09.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:01
Запоріжжя обстріли
Незламне Запоріжжя: жахливі спогади жителів про новорічний обстріл міста
0:03:29
Вугледар новини
У місті пошкоджено 100% будинків: у Вугледарі досі живуть діти
Більше відео
Ігор Крупнов
Читати далі
Втратив ноги, але мріє знову пробігти марафон! Історія українського захисника, який надихає своєю жагою до життя

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь