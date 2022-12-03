Справжні друзі. Як польські волонтери збирають кошти та гуманітарку для українців

Після дев’яти місяців війни друзі України поруч. Польські волонтери продовжують навіть узимку їздити у наші населені пункти без світла, води та зв’язку, аби довезти гуманітарну допомогу нужденним.

Ми просто захотіли допомагати. А що я буду робити, як росіяни прийдуть до Польщі? І замість боятися я обрала діяти. Перший раз поїхала до України на четвертий день війни. Я вкладаю в цю допомогу свої власні кошти і душу, — розповідає засновниця благодійного фонду “Be a Hero” Марта Малецька.

Сотні тисяч небайдужих поляків збирають кошти, продукти та автівки і наголошують: роблять і робитимуть це до останнього дня війни.

Як допомогу організовують у самій Польщі та доправляють її до України — ексклюзивно благодійники показали нам у Варшаві.

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