Люди

Справжні друзі. Як польські волонтери збирають кошти та гуманітарку для українців

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 03 Грудня 2022, 14:00

Більше відео
0:09:59
Сапери ДСНС
Робота на межі життя та смерті — як сапери щосекунди ризикують життям
0:05:13
Петро Ковальов
Щоденник окупації: житель селища на Чернігівщині документував усі воєнні злочини росіян
0:03:10
У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
Рятувати життя попри все! У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
0:05:59
Порятунок сім'ї з Авдіївки
Не хотіли виїздити, покидати собак і голубів: як поліцейські врятували сім’ї з Авдіївки
Дивитись більше

Останні відео
0:04:30
Польські волонтери

Справжні друзі. Як польські волонтери збирають кошти та гуманітарку для українців
музей Сковороди
Це розриває серце! Жінка показує розтрощений росіянами музей Сковороди до 300-річчя письменника і філософа
Листи українським посольствам з погрозами - що про це відомо
Вирізані очі тварин зі шматками плоті — що в конвертах отримують дипустанови України за кордоном
блекаут у Києві
У разі повного блекауту Києва: що буде з магазинами, метро та наземним транспортом
0:03:52
Як Україна посилює ППО
Наша ППО зміцнює сили! Як Україна готується захищати небо від ворожих атак
Карта бойових дій в Україні 03.12.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 3 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:08
Ситуація в Бахмуті 02.12.2022 - найгарячіша ділянка фронту
Найгарячіша точка на всій ділянці фронту! Що відбувається на підступах до Бахмута сьогодні
Як працюють українські енергетики після масованих атак росіян
На передовій енергофронту — як українські спеціалісти відновлюють живлення, ризикуючи власним життям
Зеленський та РНБО ввели санкції проти Української православної церкви (УПЦ МП)
Санкції проти Московського патріархату — Зеленський розповів про захист духовної незалежності України
0:04:35
Високопілля
Одразу почалося сортування, а найстрашніше — все частіше зникали люди: як жило Високопілля під окупацією
Більше відео
музей Сковороди
Читати далі
Це розриває серце! Жінка показує розтрощений росіянами музей Сковороди до 300-річчя письменника і філософа

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь