Настоящие друзья. Как польские волонтеры собирают средства и гуманитарную помощь для украинцев

После девяти месяцев войны друзья Украины рядом. Польские волонтеры продолжают даже зимой ездить в наши населенные пункты без света, воды и связи, чтобы довезти гуманитарную помощь нуждающимся.

Мы просто захотели помогать. А что я буду делать, если россияне придут в Польшу? И вместо бояться я выбрала действовать. Первый раз поехала в Украину на четвертый день войны. Я вкладываю в эту помощь свои собственные средства и душу, — рассказывает основательница благотворительного фонда “Be a Hero” Марта Малецкая.

Сотни тысяч неравнодушных поляков собирают средства, продукты и автомобили и отмечают: делают и будут делать это до последнего дня войны.

Как помощь организуют в самой Польше и доставляют ее в Украину — эксклюзивно благотворители показали нашей Виктории Покатиловой в Варшаве.

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