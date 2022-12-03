Люди

Настоящие друзья. Как польские волонтеры собирают средства и гуманитарную помощь для украинцев

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 03 декабря 2022, 14:00

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Польські волонтери

Настоящие друзья. Как польские волонтеры собирают средства и гуманитарную помощь для украинцев
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